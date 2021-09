Prezes ZUS: będzie coraz mniejszy wskaźnik osób aktywnych ekonomicznie

W przyszłości będzie mniejsza liczba osób korzystających ze świadczeń emerytalnych, ale w najbliższej przyszłości będą różne świadczenia na rzecz rodzin i osób w wieku emerytalnym, które powinny być organizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych - powiedziała w Karpaczu prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska.

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w trakcie panelu dyskusyjnego "Cyfrowy obywatel - szanse i wyzwania elektronizacji usług publicznych" prezes ZUS Gertruda Uścińska podkreśliła, że przełom technologiczny już się dokonał i wpłynęło to na tworzenie usługi e-obywatel.

"Te usługi, które państwo oferuje, świadczenia, czy prawo do jakiś uprawnień one mają też wpływać na tworzenie e-obywatela. I tak absolutnie się dzieje. Podajemy przykład polskiego bonu turystycznego, mówię, że w nagrodę go dostaliśmy, bo posiadaliśmy tę zdolność informatyczną, ale na takich zasadach, że to wszystko idzie automatycznie - trzeba to z całą mocą powiedzieć. Nie ma mowy o obsłudze ręcznej, papierowej i to prawo też musiało być skonstruowane" - powiedziała Uścińska.

W panelu brali udział m.in. Michał Potoczek z Chmury Krajowej, Cezary Kaźmierczak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Włodzimierz Owczarczyk i Janusz Cieszyński z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uścińska odniosła się do korzystania z technologii przez emerytów, którzy mogą korzystać z e-usług.

"Jak najbardziej młode, średnie pokolenie jest całkowicie zinformatyzowane. Nasze telefony służą do tego, że wszystko tam piszemy, zarządzamy światem. Ale myślę, że jest coś takiego jak solidarność międzypokoleniowa informatyczna. Nasze usługi, które wprowadziliśmy w czasie pandemii, jak e-usługa, e-wizyta są dedykowane dla osób, które korzystają już z emerytury i chcielibyśmy, aby jeszcze w większym stopniu korzystali na zasadzie wsparcia rodzinnego" - zaznaczyła prezes ZUS.

Potoczek podkreślił, że e-usługi mają być komfortowe dla obywateli, ale mają też mieć wartość dla państwa.

Jak zauważył Kaźmierczak, rząd musi wziąć pod uwagę, żeby szkolić ludzi, którzy mają uczestniczyć w państwie cyfrowym.

Uścińska podkreśliła, że będzie coraz mniejszy wskaźnik osób aktywnych ekonomicznie, a w przyszłości będzie mniejsza liczba także osób korzystających ze świadczeń emerytalnych.

"Ale w najbliższej przyszłości będą różne świadczenia na rzecz rodzin i osób w wieku emerytalnym, które powinny być organizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych" - dodała Uścińska.

"Podatki, składki to jest temat, z którym trzeba się zmierzyć, uporządkować podstawy wymiaru, a więc popatrzeć na prawo i być może w przyszłości zastanawiać się nad jakimiś bardziej efektywnymi rozwiązaniami" - podsumowała panel prezes ZUS.

