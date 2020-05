Prezes ZUS: dzięki rozwiązaniom tarczy 3.0 z pomocy skorzysta więcej firm

Nowa tarcza antykryzysowa zakłada zwolnienie ze składek dla firm, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7 tys. zł - mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska. Jej zdaniem dzięki nowym rozwiązaniom z pomocy skorzysta więcej firm.

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj, nawet jeśli zostały opłacone - przypomniał ZUS w komunikacie prasowym.

Prezes ZUS oceniła tę zmianę jako "korzystną dla przedsiębiorców". "Dzięki tym rozwiązaniom więcej firm skorzysta z pomocy" - zaznaczyła.

Uścińska podkreśliła również, że "nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia". "Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu - przykładowo na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu" - wyjaśniała.

Jak wskazuje ZUS, wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Zakład apeluje również, aby podawać we wnioskach aktualne dane kontaktowe, by ułatwić kontakt z wnioskodawcą w razie potrzeby skorygowania wniosku.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ma on ochronić przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Rząd podaje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld zł - to blisko 10 proc. PKB. Tarcza przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.