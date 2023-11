Prezes ZUS: najbardziej aktualnym wyzwaniem na rynku pracy jest rozwój platform cyfrowych

Najbardziej aktualnym wyzwaniem na rynku pracy jest rozwój platform cyfrowych; wiele osób świadczących dla nich pracę może mieć ograniczony dostęp do ochrony socjalnej z powodu nieuznawania ich za pracowników - powiedziała w środę prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

W siedzibie ZUS w Warszawie rozpoczęło się w środę dwudniowe seminarium Europejskiej Sieci Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) na temat zabezpieczeń społecznych w Europie i wyzwań związanych z sytuacją osób prowadzących działalność na własny rachunek i wykonujących pracę za pośrednictwem platform internetowych. Wydarzenie to ma na celu przegląd zmian na rynku pracy, które spowodowały wytworzenie nowych form pracy.

Szefowa ZUS w wykładzie inauguracyjnym wskazała, że w gospodarce funkcjonują dwa równoległe segmenty rynku pracy. Pierwszy to rynek podstawowy, który jest domeną dużych przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze gospodarki o stabilnym rozwoju. Drugi segment dotyczy rynku wtórnego, który jest mniej stabilny i obejmuje małe i średnie firmy. "To praca dorywcza z niskimi dochodami, na czas określony i z ograniczoną ochroną socjalną" - powiedziała prof. Uścińska.

Zaznaczyła, że ten rodzaj sektora jest napędzany przez platformy cyfrowe - nowoczesne narzędzia oparte na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.

"Digital labour platform to prywatne firmy internetowe ułatwiające kojarzenie osób lub firm, które wykazują zapotrzebowanie na daną usługę z ludźmi gotowymi do jej wykonania. Usługi mogą być wykonywane zdalnie, to może być programowanie, tłumaczenie tekstów, projektowanie graficzne, wprowadzenie danych, (...) albo fizycznie - np. przewóz osób, dostawa towarów, usługi opiekuńcze" - wskazała prezes ZUS.

Jej zdaniem "rozwój platform cyfrowych jest najbardziej aktualnym wyzwaniem na rynku pracy". Jak zauważyła, "wiele osób świadczących dla nich pracę może mieć ograniczony dostęp do ochrony socjalnej z powodu nieuznawania ich za pracowników".

"Szczególnie istotne jest, aby w platformach cyfrowych dostrzec nie tylko mechanizm kojarzenia klientów z usługodawcami, ale też organizowania pracy - jej przydzielania, monitorowania, kontroli, oceny wyników" - dodała szefowa ZUS.

"Wyzwaniem dla rynku pracy w XXI wieku jest zapewnienie co najmniej minimalnego poziomu szeroko rozumianej ochrony socjalnej dla osób samozatrudnionych oraz wykonujących nietypowe formy pracy, w tym na platformach cyfrowych" - podkreśliła prof. Uścińska.

Zwróciła uwagę, że rozwiązanie tych problemów wymaga odważnej polityki i pomysłowości ustawodawcy, który będzie chciał zrozumieć, "co jest typowe, a co nietypowe dla pracownika, żeby objąć go ubezpieczeniem społecznym".

"Dzisiaj, w XXI wieku, po wszystkich kryzysach, jeszcze w trakcie sytuacji jaką jest np. wojna na Ukrainie, potwierdza się stwierdzenie, że system ubezpieczeń społecznych musi być powszechny, obowiązkowy. Wtedy dzięki efektowi skali państwa można zagwarantować godne świadczenia - emerytalne, w razie choroby" - oceniła prof. Uścińska.

Podczas seminarium sekretarz generalny ISSA Marcelo Abi-Ramia Caetano przekazał na ręce prof. Uścińskiej podziękowanie za zaangażowanie ZUS w bezpieczeństwo społeczne i współpracę międzynarodową.

Podczas dwudniowego seminarium zaplanowano udział przedstawicieli organizacji międzynarodowych, środowisk akademickich oraz instytucji członkowskich ISSA z Europy.