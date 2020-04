Prezes ZUS: Prawo do świadczeń i ciągłość ubezpieczenia będą zachowane

Prawo do świadczeń i ciągłość ubezpieczenia będą zachowane - powiedziała prezes ZUS Gertruda Uścińska w wywiadzie opublikowanym w czwartek w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Uścińska pytana była, ile wniosków o zwolnienie ze składek przez trzy miesiące dla małych firm w związku z epidemią, wpłynęło już do ZUS. Tłumaczyła, że "zwolnienie obejmuje dwa rodzaje uprawnionych. Pierwsza grupa to osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenie. To ok. 1,2 mln osób". Dodała, że "druga to mikroprzedsiębiorstwa, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Ta grupa liczy ok. 2,4 mln osób, w tym jest ok. 520 tys. przedsiębiorców. Łącznie daje nam to ok. 3,6 mln zł potencjalnych beneficjentów tego rozwiązania".

Pytana była również o sytuację, gdy w kwietniu samozatrudniony wnioskował o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj i spełniał warunki, a np. w maju przekroczył limit przychodów. "W takiej sytuacji przedsiębiorca zachowa prawo do zwolnienia ze składek za wszystkie trzy miesiące, w tym maj. Warunek przychodu jest istotny wyłącznie dla pierwszego miesiąca, za który płatnik składa wniosek o zwolnienie ze składek" - tłumaczyła.

Na pytanie, czy umorzone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są zapisywane na kontach emerytalnych i będą zaliczać się na poczet przyszłych świadczeń, powiedziała, że podczas prac nad tarczą antykryzysową nalegała, żeby tak właśnie było. "W ogłoszonej ustawie przyjęto, że składki zostaną zapisane na kontach jako opłacone. Oznacza to zachowanie prawa do świadczeń i ciągłości ubezpieczenia" - tłumaczyła. "Okresy zwolnienia traktuje się jako okresy ubezpieczenia, w tym z punktu widzenia przyszłości, czyli kapitału i uprawnień emerytalnych. A także w odniesieniu do teraźniejszości. Za ten czas przysługuje bowiem prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego - o ile samozatrudniony przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - a także do świadczeń zdrowotnych" - mówiła.