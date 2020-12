Prezesi banków podsumowują. 2020 rok miał być najlepszy...

Na działania sektora bankowego w mijającym roku z oczywistych względów największy wpływ miała pandemia, ale i bardzo niskie stopy procentowe czy efekty procesów sądowych z frankowiczami. Władze krajowych banków specjalnie dla WNP.PL oceniają mijający, 2020 rok. Naszymi rozmówcami są Tomasz Kubiak, wiceprezes Banku Pekao, prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, Piotr Kwiatkowski, prezes Credit Agricole Bank Polska, prezes SGB-Banku Mirosław Skiba, Adam Pers, wiceprezes mBanku, Wojciech Hann, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska i Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku.

W dobrej kondycji

Zmiana modelu

Trudny rok

Tarcze osłabiły szok

Wielki test

- Głównym czynnikiem negatywnie oddziałującym na wyniki banków jest oczywiście środowisko bardzo niskich stóp procentowych przekładające się bezpośrednio na wyraźne ograniczenie przychodów odsetkowych. Do tego dochodzą rosnące koszty ryzyka związane z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej w kraju i konieczność zakładania rezerw na wypadek niewypłacalności klientów - mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Kwiatkowski. - Nie mniej ważnym elementem jest także rosnąca skala niekorzystnych wyroków sądowych związanych z kredytami hipotecznymi indeksowanymi i denominowanymi. W sprawozdaniach finansowych banków widać wyraźnie, że rezerwy zawiązane na ten cel z końcem 2019 roku okazały się niewystarczające - dodaje.Prezes Credit Agricole Bank Polska uważa, że w efekcie jednoczesnego oddziaływania tych wszystkich czynników banki nie są w stanie nie tylko w krótkim, ale i średnim terminie odrobić strat i wrócić do poziomu wyników sprzed pandemii.- Należy jednak docenić działania rządu, który rozpostarł nad firmami parasol ochronny i pośrednio przejął na siebie ryzyka, które mogłyby znacząco pogorszyć sytuację banków. Gdybyśmy, tak jak w 2008 r., nie mieli nad sobą Tarczy Finansowej, to wyniki sektora bankowego i koszty ryzyka wyglądałyby znacznie gorzej – zauważa prezes Kwiatkowski.- Sektor bankowy, podobnie jak cała gospodarka, mocno przeżył wszystkie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa. Spowolnienie gospodarki, realne zamrożenie działalności wielu branż, spadek dynamiki akcji kredytowych wywołany niepewnością na rynku, zły standing finansowy wielu przedsiębiorstw - to wszystko miało duży wpływ na sytuację banków. Na problemy branży nałożyło się także obniżenie wysokości stóp procentowych i - w przypadku wielu banków komercyjnych - efekty procesów sądowych z frankowiczami - podsumowuje rok prezes SGB-Banku Mirosław Skiba.Mirosław Skiba dodaje, że w przypadku Grupy SGB najważniejsze jest to, że przetrwała pandemię w dobrej kondycji. - Dotyczy to zarówno zdrowia zdecydowanej większości pracowników Banków Spółdzielczych SGB, jak i sytuacji finansowej samych banków. Koronawirus nie tylko nie spowolnił, ale wręcz przyśpieszył wiele naszych działań, szczególnie w sferze technologicznej. Mimo kryzysu zrealizowaliśmy w zakładanych terminach i na właściwych poziomach wszystkie nasze projekty - mam na myśli przede wszystkim aplikację SGB Mobile, rozwój BS API czy przygotowanie usługi Moje ID nazywanej w Grupie SGB SGB ID - wyjaśnia prezes SGB-Banku.Jak wskazuje Mirosław Skiba, SGB-Bank bardzo mocno zaangażował się w pomoc klientom w ramach Tarczy Finansowej PFR. Banki spółdzielcze oferowały swoim klientom wiele ciekawych produktów finansowych, łącznie z kredytami na inwestycje proekologiczne.Także Tomasz Kubiak, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion finansowy, uważa, że rok 2020 był dla sektora bankowego w Polsce pełen wyzwań. - Pandemia COVID-19 spowodowała pierwszą od 30 lat recesję w naszym kraju, co przełożyło się na spadek aktywności klientów banków, spadek popytu na kredyt i wzrost kosztów ryzyka w sektorze ze względu na oczekiwane pogorszenie sytuacji w wielu obszarach gospodarki. Dodatkowo dużym obciążeniem dla sektora bankowego były obniżki stóp procentowych dokonane w pierwszym półroczu przez RPP, które wywierały presję na wynik odsetkowy banków. Wszystkie te elementy przełożyły się na znaczący spadek zysku netto w sektorze oraz spadek rentowności - analizuje Tomasz Kubiak.Wiceprezes Pekao zwraca uwagę, że banki musiały również dostosować swój model obsługi do sytuacji epidemii: zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i klientom, umożliwić zdalną obsługę oraz zapewnić bezpieczeństwo tych operacji. Zwiększenie liczby operacji internetowych i mobilnych wykonywanych przez klientów spowodowało, że cyberbezpieczeństwo stało się jednym z największych wyzwań w sektorze i wymaga znaczących inwestycji.- Otoczenie makroekonomiczne uległo znacznemu pogorszeniu ze względu na pandemię COVID-19 i recesję w gospodarce. Wyniki finansowe i rentowność sektora bankowego znacząco spadły, przede wszystkim ze względu na spadek wyniku odsetkowego oraz wzrost kosztów ryzyka. Jednocześnie zasoby kapitałowe banków poprawiły się ze względu na zatrzymanie zysków wygenerowanych w dobrym dla banku 2019 roku i brak wypłaty dywidend, w wyniku rekomendacji KNF – wyjaśnia Tomasz Kubiak.- W moich podsumowaniach mijającego roku najczęściej powtarza się słowo „trudny” - mówi w rozmowie z WNP.PL Adam Pers, wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. - Jeszcze rok temu nikt tego się nie spodziewał, a w lutym wszyscy uważaliśmy, że będzie to najlepszy rok w historii sektora bankowego. Tradycyjnie miesiąc ten jest najgorszym w roku. Tym razem był dla naszych klientów fenomenalny. Zastanawiałem się, czy gospodarka nie pędzi zbyt szybko. Tymczasem przyszły kolejne fale pandemii - dodaje.Jak wskazuje Adam Pers, poza standardowym trudnym otoczeniem regulacyjnym, sektorowi nie pomagała seria obniżek stóp procentowych, która doprowadziła je realnie do zera.- To duże obciążenie dla banków, które traciły z tego powodu rocznie setki milionów złotych. Spadło to na nas w roku, kiedy banki powinny generować w miarę dobre wyniki, by miały bufor na potencjalne rezerwy kredytowe - zauważa wiceprezes mBanku.Zatem presja na banki przyszła z trzech stron: mniejsze dochody z powodu spadku aktywności w gospodarce; administracyjno-regulacyjne obcięcie przychodów, czyli niemal zerowe stopy procentowe; a także programy pomocowe dla przedsiębiorców, co przełożyło się na mniejszy popyt na kredyty.- Jednocześnie cieszy mnie to, co powiedział prezes PFR Paweł Borys, który uznał, że banki stanęły na wysokości zadania. W ciągu 2-3 tygodni postawiliśmy całą infrastrukturę obsługi wniosków pomocowych, dzięki czemu setki tysięcy przedsiębiorców dostały pieniądze z tarczy PFR - mówi Adam Pers. - Z punktu widzenia biznesowego był to więc trudny rok, jednak mieliśmy kilka sukcesów informatycznych. Przełożyło się to również na sposób funkcjonowania banku - w większości z klientami pracujmy dziś on-line - dodaje.Wojciech Hann, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska przypomina, że sytuacja w gospodarce globalnej i krajowej w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku była determinowana przez bezprecedensowy szok, jakim jest pandemia koronawirusa, która była przyczyną najgłębszej od czasów II wojny światowej recesji gospodarki światowej.- Obserwowaliśmy wysoką zmienność sytuacji gospodarczej - z gwałtownym osłabieniem aktywności w II kwartale, silnym odbiciem w III kwartale i ponownym osłabieniem w IV kwartale. Podobnie było w przypadku gospodarki polskiej – zwraca uwagę Wojciech Hann.W Polsce w IV kwartale druga fala epidemii, dużo silniejsza niż wiosenna, przyniosła z początkiem listopada przywrócenie większości obostrzeń administracyjnych w celu powstrzymania epidemii. Dotknęły one części usług związanych z kulturą, rozrywką, turystyką, edukacją oraz część handlu. - W rezultacie szacujemy, że PKB w IV kwartale obniży się o 5 proc. wobec IV kwartału 2019. W efekcie, w całym 2020 roku spodziewać się można spadku PKB o 3,5 proc. – uważa wiceprezes BOŚ i dodaje, że bezprecedensowy szok gospodarczy związany z pandemią spowodował istotny uszczerbek wyników finansowych banków.Zysk netto krajowego sektora bankowego za pierwsze trzy kwartały tego roku wyniósł 5,95 mld zł, co oznacza spadek o blisko 50 proc. wobec analogicznego okresu 2019 roku.Jak wskazuje Wojciech Hann, wpływ szoku gospodarczego związanego z pandemią na wyniki finansowe sektora bankowego oddziaływał głównie poprzez wzrost kosztów z tytułu rezerw i odpisów na ryzyko kredytowe (wzrost o blisko 50 proc. r/r) oraz spadek wyniku odsetkowego w następstwie obniżenia stóp procentowych do poziomu bliskiego zera (spadek o 3 proc. r/r).- Jeśli chodzi o koszty ryzyka, póki co jakość portfela kredytowego banków nie pogorszyła się tak bardzo, jakby na to wskazywała skala szoku gospodarczego, m.in. dlatego, że podjęta na wyjątkową skalę pomoc publiczna (dotychczas ponad 100 mld zł zaangażowanych środków publicznych, bez uwzględnienia gwarancji kredytowych) w ramach kolejnych odsłon tarcz antykryzysowych, zdecydowanie osłabiła negatywne oddziaływanie szoku związanego z pandemią i lockdownem, na klientów banków i w efekcie na sektor bankowy. Z kolei banki starały się rekompensować ubytek wyniku finansowego poprzez wzrost wyniku z prowizji (+9 proc. r/r) oraz ograniczenie kosztów działania banków (-2 proc. r/r) – wyjaśnia wiceprezes BOŚ.Na pytanie, jaki był 2020 rok dla sektora bankowego, Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku, odpowiada: „Powiedzieć trudny to jakby nic nie powiedzieć…”.- Był on przede wszystkim testem dla banków w zakresie sprawności operacyjnej oraz zdolności działania w warunkach, które wykraczały poza najbardziej negatywne scenariusze stress testów. Był on także katalizatorem istotnych zmian w sposobie prowadzenia działalności bankowej. W ciągu kilku miesięcy banki musiały dokonać zmian, które w warunkach „normalnych” zajęłyby zapewne lata. Praca zdalna, przeniesienie obsługi klientów praktycznie w całości do kanałów zdalnych, zapewnienie bezprecedensowych środków bezpieczeństwa dla klientów i pracowników to tylko kilka przykładów - mówi Mateusz Solak.Ale rok 2020 dał bankom również coś bardzo pozytywnego. - Potwierdził, że założenia „klientocentrycznej” polityki banków sprawdzają się nawet w bardzo trudnych sytuacjach, co było szczególnie istotne w obliczu zagrożenia pandemią COVID-19. Bezpieczeństwo klientów, ich komfort i jakość obsługi stały się priorytetem banków, a na tym skorzystają wszyscy - dodaje Mateusz Solak.Członek zarządu Getin Noble Banku zauważa, że zasoby kapitału, wyniki finansowe, rentowność, otoczenie makro banków są ze sobą powiązane, zatem wystąpienie istotnego czynnika o negatywnych następstwach w postaci wybuchu pandemii przełożyło się na pogorszenie we wskazanych obszarach. Pandemia okazała się również katalizatorem ryzyk, które do tej pory nie stanowiły istotnego obciążenia wyników bankowych - takich jak wzrost rezerw na ryzyko kredytowe.