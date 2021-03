Prezesi firm w Polsce ostrożni w ocenie wzrostu globalnej gospodarki

53 proc. prezesów firm w Polsce, którzy wzięli udział w 24. badaniu PwC CEO Survey, jest przekonanych, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy będziemy świadkami wzrostu globalnej gospodarki. Prezesi firm na świecie i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są większymi optymistami - takiego zdania jest odpowiednio 76 proc. i 64 proc. z nich – informuje firma doradcza PwC.

Kierunki inwestycji w czasie post-covid

Miejsca pracy w trakcie pandemii COVID-19

- Mam nadzieję, że w 2021 roku spółki poświęcą znacznie więcej uwagi, środków i zaangażowania w kwestie ESG, aby utrzymać swoją konkurencyjność i atrakcyjność w oczach klientów, partnerów biznesowych, inwestorów i instytucji finansowych- skomentował Piotr Rówiński, partner w PwC, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiemW najbliższych 12 miesiącach firmy zamierzają skupić się na szukaniu efektywności operacyjnej - takiej odpowiedzi udzieliło 69 proc. polskich respondentów (77 proc. na świecie).Pozostałe priorytety to wzmacnianie wzrostu organicznego (59 proc. badanych w Polsce, 73 proc. na świecie) oraz opracowanie nowego produktu i/lub usługi (odpowiednio 51 proc. i 56 proc. ). Dodatkowo 31 proc. CEOs z Polski deklaruje, że rozważa w najbliższym roku fuzje i przejęcia; na świecie taki ruch deklaruje 38 proc. badanych.Z kolei w najbliższych 3 latach aż 83 proc. prezesów na świecie planuje zwiększyć wydatki na transformację cyfrową, 76 proc. na inicjatywy wzmacniające efektywność kosztową, a 72 proc. na cyberbezpieczeństwo i ochronę danych.W Polsce, jak podaje PwC, to efektywność kosztowa będzie priorytetem dla zarządzających przy zwiększaniu inwestycji - takiej odpowiedzi udzieliło 82 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się transformacja cyfrowa (73 proc. - o 10 pkt proc. niżej niż w przypadku globalnych wskazań), a dalej cyberbezpieczeństwo i ochrona danych oraz programy wzmacniające wzrost organiczny (po 57 proc. odpowiedzi).W porównaniu do prezesów na świecie i w regionie polscy respondenci dużo mniejsze inwestycje planują w zrównoważony wzrost i inicjatywy ESG (25 proc. różnicy względem globalnej średniej), przywództwo i rozwój talentów (18 proc. różnicy), cyberbezpieczeństwo (15 proc. ) oraz transformację cyfrową (10 proc.).W czasie pandemii, jak wskazuje PwC, ochrona miejsc pracy stała się jednym z priorytetów dla rządów państw i liderów biznesów.PwC podała, że z odpowiedzi uzyskanych od polskich respondentów badania wynika, że 43 proc. przedsiębiorstw nie zmieniło poziomu zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach, a 22 proc. firm przyznaje, że zwiększyła liczbę pracowników. Jednocześnie, 35 proc. badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku liczba zatrudnionych została zmniejszona.PwC komentuje, że perspektywa kolejnych miesięcy i lat wygląda bardzo obiecująco, bo 43 proc. firm z Polski zamierza zwiększyć zatrudnienie w tym roku, a w ciągu 3 lat takie plany deklaruje aż 78 proc. badanych.PwC podała, że tylko 10 proc. firm w Polsce (w porównaniu do 21 proc. na świecie i 18 proc. w regionie) spodziewa się spadku liczby zatrudnionych w swoich organizacjach w tym roku.PwC podała, że na potrzeby raportu PwC CEO Survey firma przeprowadziła badanie wśród 5050 prezesów firm w 100 krajach w styczniu i lutym 2021 r. W tej grupie było 163 respondentów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 49 prezesów z Polski.