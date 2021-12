Prezesi Pekao, Santandera, BOŚ i znani menedżerowie o 2021 roku w sektorze bankowym

Po złym roku 2020, dla sektora bankowego przyszedł lepszy rok 2021 – zgodnie przyznają przedstawiciele krajowych banków. Przyszły rok powinien zakończyć się wynikiem finansowym netto przekraczającym 10 miliardów złotych. Ciągle jednak zagrożenia związane z kolejnymi falami pandemii pozostaną istotnym czynnikiem ryzyka dla sektora, szczególnie jego najsłabszych ogniw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Poprawa nastrojów

Odpisy kredytowe



- Nadspodziewanie łagodny był przebieg kryzysu; rynek pracy w ograniczonym stopniu dotknięty przez kryzys, ograniczona skala upadłości firm, w dużej mierze dzięki zastosowanym programom pomocowym oraz dynamiczne odbicie aktywności gospodarki pozwoliło niektórym bankom, które najsilniej zawiązały odpisy na ryzyko kredytowe, na częściowe ich rozwiązanie w 2021 r. - analizuje Wojciech Hann.





Kilkuletnia perspektywa pandemii

Koniec z darmową bankowością

Słodko-gorzki rok

Bardzo dobry rok

Rentowność nie satysfakcjonuje

Coraz lepsze otoczenie

I dodaje, że wiele elementów składowych przymiotnika „stabilny”, takich jak adekwatność kapitałowa, wysoka płynność, zdrowy poziom NPL (kredytów zagrożonych – przyp. red.), dbałość o fundamenty (zrównoważony rozwój), charakteryzuje polski sektor bankowy od lat, a pandemia dodatkowo potwierdziła słuszność tej charakterystyki.Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska, uważa, że rok 2021 sektor bankowy kończy w nieco lepszych nastrojach niż zaczynał.- Rok temu mieliśmy obawy, jak pandemia wpłynie na naszych klientów, na nas. Na bieżąco dostosowywaliśmy model działania do zmian w zachowaniu klientów, a także do środowiska, w jakim przyszło nam działać, np. niskich stóp procentowych - mówi Michał Gajewski.Tymczasem kończy się rok, w którym banki udzieliły rekordowej wartości kredytów hipotecznych, a liczba transakcji wykonanych przez klientów przekracza kolejne poziomy. Wzrost stóp procentowych pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy sektora.Czytaj też: 673,5 tys. zł to roczne zarobki członka zarządu spółki na GPW - W efekcie ograniczenia w wypłatach dywidend, kapitały urosły do najwyższych poziomów w historii. Nie tylko w wartości nominalnej, ale też w relacji do ryzyka, które banki akceptują na swoim bilansie. W ciągu dwóch "covidowych" lat współczynnik adekwatności kapitałowych w sektorze wzrósł o 1,6 p.p. - do 20,43 proc. - dodaje CEO Santander Bank Polska.Także prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann uważa, że rok 2021 był dla polskiego sektora bankowego lepszy niż 2020 r. Poprawa wyniku finansowego netto sektora o 60 proc. jest przede wszystkim efektem niższych odpisów na ryzyko kredytowe. W 2020 r. - w reakcji na pogorszenie sytuacji gospodarczej, w warunkach kryzysu pandemicznego - banki utworzyły odpisy na ryzyko kredytowe.W warunkach poprawy aktywności gospodarczej banki poprawiły też wynik prowizyjny. W pierwszych trzech kwartałach tego roku obniżył się z kolei wynik odsetkowy, efekt niskich stóp procentowych, które do końca III kw. pozostawały blisko zera. Rok 2021 r. powinien skończyć się wynikiem finansowym netto przekraczającym 10 miliardów złotych.- Będzie to zatem istotna poprawa wobec 2020 r., kiedy krajowe banki komercyjne zanotowały stratę netto na poziomie 652 mln zł, a sektor jako całość - stratę netto na poziomie 322,2 mln zł. Pomimo poprawy wyniki finansowe i wskaźniki zyskowności sektora bankowego pozostaną jednak w 2021 r. poniżej poziomów sprzed pandemii, głównie za sprawą odpisów na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, które są najistotniejszym obszarem ryzyka dla sektora i których skala ostatecznie ukształtuje wynik finansowy sektora. Jednocześnie generalnie wskaźniki płynności i adekwatności kapitałowej polskich banków są wysokie, co ogranicza ryzyko systemowe dla sektora bankowego - podsumowuje prezes BOŚ.- Z całą pewnością rok 2021 był rokiem pełnym wielkich wyzwań – podkreśla prezes SGB-Banku Mirosław Skiba. - Nie mamy jeszcze kompletu danych za 2021 r., a najbardziej aktualnie dane finansowe dostępne są za wrzesień bieżącego roku. Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. liczba banków funkcjonujących na rynku zmniejszyła się o 13, co było spowodowane głównie procesami integracyjnymi w sektorze bankowości spółdzielczej - dodaje.Zdaniem Mirosława Skiby był to rok kontynuacji rozwoju usług świadczonych na pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi, upowszechniania płatności cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii do budowania relacji z konsumentami.Banki koncentrowały się na poszerzaniu palety usług, które często wykraczały poza ramy bankowości tradycyjnej (np. płatności za usługi streamingowe, „kredyty na telefon”). W konsekwencji wzrosła rola systemów zabezpieczeń i weryfikacji danych, szybkości transferu, technologii 5G i sztucznej inteligencji. Oferowane rozwiązania mają za zadanie ułatwić klientom zdalne bankowanie, które w czasie pandemii stało się priorytetem.Istotnym – zdaniem Mirosława Skiby – wyzwaniem stało się również elastyczne dostosowywanie polityki kredytowej do zmieniających się warunków otoczenia. Miało to na celu ograniczenie ryzyka kredytowego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego wzrostu przychodów.- W ostatnich miesiącach inflacja jest wyższa od spodziewanej, co skutkować będzie obniżoną konsumpcją. Wyższe stopy procentowe oraz oczekiwania, że będą one rosły, przełożą się na wzrost kosztów obsługi kredytów, co może spowodować odsunięcie w czasie części zakupów przez konsumentów. Powodem spowolnienia popytu mogą być także globalne problemy z dostępnością towarów, np. kłopoty z dostawami surowców i podzespołów czy półprzewodników – wskazuje Mirosław SkibaWskazuje zarazem, że w 2021 roku pandemia nadal stanowi istotne zagrożenie gospodarcze.- Świadomość społeczeństwa i przedsiębiorstw jest już jednak zdecydowanie większa; przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe są lepiej przygotowane do ograniczeń związanych z pandemią. Klienci nauczyli się funkcjonować w obliczu licznych ograniczeń, dzięki czemu spadki aktywności gospodarczej nie są tak drastyczne – uważa prezes SGB-Banku.W jego opinii w sektorze bankowym - jak w wielu innych sektorach gospodarki - skutki pandemii zaobserwowano dopiero z pewnym opóźnieniem i obecnie należy prognozować, iż zmiany wywołane kryzysem będą odczuwalne w kilkuletniej perspektywie.Mirosław Skiba akcentuje, że na podstawie dostępnych danych (za wrzesień 2021 r.) suma bilansowa sektora bankowego wzrosła o 77,3 mld zł, czyli ok. połowę mniej niż rok wcześniej (wówczas wzrost o 163,2 mld zł). W aktywach obserwowaliśmy wzrost kredytów klientowskich netto (o 49,6 mld zł) przy jednoczesnym spadku papierów wartościowych.Po stronie pasywów odnotowano niższy przyrost depozytów klientowskich oraz spadek środków zagranicznych (o 14,2 mld zł). Zmienił się wskaźnik jakości kredytów klientowskich z 6,5 proc. do 5,8 proc. oraz poziom pokrycia należności zagrożonych rezerwami - z 59,8 proc. do 60,9 proc.I dopowiada, że wynik po opodatkowaniu, w porównaniu do roku ubiegłego, był wyższy o 64,3 proc., co spowodowane było głównie spadkiem wyniku z tytułu utraty wartości i kosztów administracyjnych oraz wzrostem wyniku prowizyjnego i wyniku - z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych. Wzrost wyniku netto nastąpił przy spadku wyniku odsetkowego.W kwestii wskaźników efektywności odnotowano spadek ROA i ROE, marży odsetkowej, a także pogorszenie wskaźnika C/I, przy lekkiej poprawie marży prowizyjnej.Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku, jest zdania, że obecny rok to zdecydowanie okres powrotu do normalności.- Z ubiegłorocznego sztormu na rynkach finansowych i kapitałowych banki z pewnością wyszły mocniejsze o nowe kompetencje i mądrzejsze o nowe doświadczenia. Pomimo że pandemia nadal nie ustępuje, to mamy jednak powolną stabilizację. Celowo nie używam sformułowania, że wszystko wraca do normy, bo jak się okazało w praktyce, to co postrzegane było jako norma, jest w stanie w ciągu kilku miesięcy zupełnie się zdezaktualizować - wyjaśnia Mateusz Solak.Dodaje, że banki mają nowe warunki na rynkach, nowe wyzwania, nowe wzorce zachowań klientów, oczekiwania itd. Muszą odnaleźć się w tej rzeczywistości. Zebrane doświadczenia i wypracowane wnioski z tego najtrudniejszego od dekad czasu dla branży są obecnie "bazą" do redefinicji podejścia do prowadzenia biznesu w sektorze bankowym.W opinii Mateusza Solaka sektor bankowy dostosował się do pierwszej fali wyzwań związanych z pandemią, jaką mogliśmy obserwować od 2020 roku. Rentowność sektora uległa poprawie - mimo trwającego ponad rok środowiska niskich stóp procentowych. Istotnym czynnikiem były podejmowane przez banki działania związane z optymalizacją i digitalizacją procesów operacyjnych i - de facto - pożegnaniem idei „darmowej” bankowości.Kluczowe, jego zdaniem, było również dostosowywanie oferty i sposobu działania do szybko zmieniających się oczekiwań klientów. Ujemne oprocentowanie (bądź „kary” za wysokie salda na rachunkach) dla przedsiębiorców stały się faktem.Wiarygodność prognoz makroekonomicznych stała pod znakiem zapytania, a rozpoczęcie ścieżki podwyżek stóp ma zarówno aspekty pozytywne, jak i negatywne, które powoli zaczniemy obserwować w kolejnym roku...- Mimo wszystko zagrożenia związane z kolejnymi falami pandemii są istotnym czynnikiem ryzyka dla sektora. Szalejąca inflacja i spodziewane dalsze podwyżki stóp procentowych mogą wpłynąć na zdolność klientów do regulacji zobowiązań kredytowych zaciąganych w okresie pandemii i - tym samym - skutkować wzrostem rezerw na ryzyko kredytowe. Może to okazać się szczególnie dotkliwe dla instytucji, które najbardziej skorzystały w czasie boomu z tanich kredytów hipotecznych - analizuje członek zarządu Getin Noble Bank.Adrian Sejdak, zastępca dyrektora generalnego Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, uważa, że 2021 był słodko-gorzki, ponieważ - z jednej strony - wszystko wskazuje na to, że sektor wypracuje dobre wyniki, ale - z drugiej strony – widać spore, powszechne obawy o przyszłość i stabilność jego najsłabszych ogniw.- Mając na uwadze, że wypłata dywidendy jest mocno ograniczona, to kapitały banków rosną, wyniki finansowe będą dobre, ale rentowność jest coraz gorsza. Bankom nie pomaga otoczenie makroekonomiczne – spóźniona podwyżka stóp wpływa negatywnie na wartość złotego, pojawia się coraz więcej sygnałów mówiących o opóźnieniu finansowania z UE, które jest istotnym wkładem w wychodzenie z post-pandemicznego spowolnienia gospodarki - dodaje Adrian Sejdak.Marcin Materna, dyrektor Departamentu Analiz w Millennium Dom Maklerski, jest zdania, że 2021 był bardzo dobrym rokiem dla sektora bankowego.Odradzająca się po pierwszym wybuchu pandemii i lockdownach gospodarka silnie "odbiła", co znalazło odzwierciedlenie we wzroście popytu na kredyty (zwłaszcza hipoteczne w obliczu wzrostu ujemnych realnych stóp procentowych) oraz w transakcyjności, przekładającej się na wzrost dochodów prowizyjnych w sektorze.- Wynikom pomogła także dobra koniunktura na rynkach kapitałowych, zwiększająca zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi. Negatywnie na wyniki wpłynęły natomiast wzrost rynkowych stóp procentowych, co obniżyło wartość portfela obligacji oraz rosnąca – choć wciąż niższa niż w innych działach gospodarki – presja płacowa - wskazuje Marcin Materna.Zdaniem Joanny Filipkowskiej, wicedyrektor ds. relacji inwestorskich mBanku, pierwsza część 2021 roku była wciąż trudna dla sektora bankowego, a bieżącej działalności towarzyszyła duża niepewność o rozwój sytuacji pandemicznej i - w rezultacie - o położenie klientów. Jednak w miarę upływu kolejnych kwartałów otoczenie operacyjne zaczęło się wyraźnie poprawiać.- Ożywienie gospodarcze, powrót aktywności rynkowej do poziomów sprzed wybuchu pandemii oraz rosnące wolumeny biznesowe i transakcyjne stanowiły solidną fundament dla polepszających się wyników operacyjnych. Jednak z perspektywy rentowności rezultaty sektora można określić jako mieszane... Raportowane zyski były gorsze od realizowanych z podstawowej działalności, gdyż blisko połowa dużych graczy w sektorze nadal tworzyła znaczne rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Tłumiło to wysoką dynamikę wyniku netto, odnotowywaną w stosunku do 2020 roku - wyjaśnia Joanna Filipkowska.W jej opinii wiele ryzyk, dotyczących warunków zewnętrznych, których banki obawiały się w trakcie 2020 roku, nie zmaterializowało się, a otoczenie makroekonomiczne - po przejściowych okresach zamknięcia gospodarek - zaczęło się szybko poprawiać.- Po skurczeniu się PKB w Polsce o 2,7 proc., w 2021 roku jego wzrost powinien wyraźnie przekroczyć 5 proc. Stopa bezrobocia pozostaje niska, a inflacja sięgająca poziomów niewidzianych od 20 lat skłoniła bank centralny do zacieśniania polityki monetarnej. Wyniki sektora bankowego zaczęły się systematycznie poprawiać, z zyskiem netto przyrastającym w ujęciu rocznym w wysokim dwucyfrowym tempie. Jednak ogólna rentowność sektora (ROE poniżej 6 proc. po 9 miesiącach 2021 roku) znajduje się poniżej satysfakcjonującego poziomu, głównie z powodu obciążenia wysokim podatkiem bankowym oraz odpisami na ryzyko prawne, związane z toczącą się sagą frankową - wyjaśnia Joanna Filipkowska.I dodaje, że pozycja kapitałowa polskich kredytodawców, z pojedynczymi wyjątkami, jest bardzo silna, co potwierdzają współczynniki znacznie przekraczające wymagania regulacyjne (ze wskaźnikiem Tier 1 dla sektora utrzymującym się powyżej 18 proc.).Zwiększeniu buforów sprzyjały wprowadzone w 2020 roku ograniczenia w wypłatach dywidend oraz uchylenie bufora ryzyka systemowego (wynoszącego wcześniej 3 proc.).Także w opinii Andrzeja Powierży, analityka Domu Maklerskiego Banku Handlowego, rok 2021 był bardzo udany dla sektora bankowego. Ciągle trwająca pandemia oraz mniej wpływała na aktywność gospodarczą. Wzrost PKB i niskie bezrobocie to idealne otoczenie dla sektora.Akcja kredytowa zwiększała się; do cały czas rosnących złotowych kredytów hipotecznych (po październiku wzrost wynosił +12 proc. r/r) dołączyły kredyty konsumpcyjne (+1 proc. r/r) i dla przedsiębiorstw (również +1 proc. r/r). Jakość portfela - dzięki mocnemu rynkowi pracy i ciągle dużej płynności firm, w 2020 r. zasilonej pomocą rządową - pozostawała dobra.Podwyższenie prognoz ekonomicznych i brak oczekiwanych wcześniej kłopotów firm sprawiły, że niektóre banki rozwiązały część rezerw utworzonych w 2020 r. (po 10 miesiącach saldo tworzonych rezerw spadło o 27 proc. r/r). Zwiększona aktywność klientów indywidualnych i firm oraz zmiany w tabelach opłat pozwoliły powiększać dochody z opłat i prowizji (+16 proc. r/r w 10 miesiącach 2021 r.).- Do początku października problemem był niski poziom stóp procentowych, ale trzy podwyżki ogłoszone przez RPP w IV kw. wywindowały podstawową stopę procentową NBP z najniższego w historii poziomu 0,1 proc. do wyższego niż przed pandemią poziomu 1,75 proc. Będące podstawą oprocentowania większości kredytów wskaźniki Wibor 3M i Wibor 6M, antycypując oczekiwane dalsze podwyżki, wzrosły z ok. 0,2 proc. i 0,3 proc. na koniec września do 2,3 proc. i 2,6 proc. obecnie - analizuje Andrzej Powierża.