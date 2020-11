Prezydencka zmiana w USA. Będą plusy dla Polski

Być może wyobrażenia Joe Bidena dotyczące tego, co się dzieje w Europie Środkowane są suflowane przez część doradców, którzy być może nie sprzyjają rządom prawicy w Polsce. Będziemy starali się przedstawić rzeczywistość taką, jaka jest. Sojusz polsko-amerykański oparty jest o trwałe fundamenty współpracy transatlantyckiej. Te interesy bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy gospodarczej wydaje się, że nie powinny ulec tutaj zmianie - przekonuje Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych.

Bez Trumpa łatwiej będzie handlować

Fort Biden

Co zatem z dopiero co podpisaną umową o współpracy między rządami Polski i USA w celu rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce?- Amerykanie widzą w tym interes. To jest klasyczna sytuacja win-win. Również w tym zakresie wierzę głęboko, że tutaj zmian żadnych nie będzie. Będziemy się starali utrzymywać naszych partnerów z Waszyngtonu w tym przekonaniu, że to jest obopólnie korzystna sytuacja – podkreśla wiceminister Przydacz.Wybór Joe Bidena oznacza nowe perspektywy dla przyszłej transatlantyckiej wymiany handlowej.- Myślę, że będzie odejście od hasła Donalda Trumpa „America first” – jednostronne podejmowanie decyzji, które tak bardzo było nielubiane na świecie, na rzecz takiej konsensualnej, bardziej dyplomatycznej współpracy – podkreśla wiceszef MSZ.Niezbędna, według urzędnika polskiej dyplomacji, będzie też zmiana narracji niektórych państw w Europie.- Istnieje przecież taki koncept firmowany przez politykę francuską jak autonomia strategiczna, która ma polegać na tym, żeby jak najbardziej ograniczać obecność amerykańską w Europie – czy to wojskową, czy gospodarczą. My przeciwko takiemu myśleniu protestujemy.Relacje gospodarcze z Chinami, według ministra, nie poprawią się.- Nie przewiduję żądny diametralnych zmian w polityce amerykańskiej. Styl tej polityki będzie inny. Joe Biden jest po prostu innym człowiekiem niż Donald Trump.W „Rządowej ławie” rozmawiamy też o kwestiach militarnych.Tu polska strona ma nadzieję na wycofanie się z podjętej przez Donalda Trumpa decyzji o redukcji liczby żołnierzy w krajach Europy Zachodniej.- Zobaczymy, jak do tego podejdzie ewentualna nowa administracja amerykańska. Wierzę głęboko, że ta decyzja nie zostanie zrealizowana w tym zakresie, a obecność jednostek amerykańskich w Polsce zostanie jeszcze poszerzona - mówi Marcin Przydacz.