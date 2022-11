Prezydencki minister: warto wiedzieć, kto jakie miał podejście do spraw energetyki

Patrząc na to, co się dzieje z energetyką, nie tylko polską, ale w jaki sposób Rosja wykorzystuje energię, warto wiedzieć, kto jakie miał podejście do konkretnych decyzji - ocenił prezydencki minister Andrzej Dera pytany o plan powołania komisji ds. polityki energetycznej.

"Kto pozwolił, kto nie pozwolił, kto planował, kto jak działał. Warto wiedzieć. Warto, żeby społeczeństwo o tym wiedziało, bo to jedna z ważnych dziedzin i dobrze wiedzieć, jak poszczególne partie polityczne patrzą na te zagadnienia" - powiedział w poniedziałek Dera w TVN24 komentując zapowiedź powołania takiej komisji.

Jak zaznaczył "ostateczną wersję i tak ustali parlament". "To jest domena parlamentu, parlament ma prawo powoływać i poczekajmy, co z tego się urodzi, nie zawsze się realizują później te zapowiedzi" - zastrzegł Dera.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedzieli przedstawienie projektu ustawy i powołanie komisji weryfikacyjnej w sprawie zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Premier powiedział, że "należy zweryfikować wpływ rosyjskiej polityki, biznesu i agentów na bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne Polski".

Według informacji PiS podanych na Twitterze, Państwowa Komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm RP. Komisja ma analizować m.in czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które będzie mogła podjąć komisja to: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

