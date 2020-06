Prezydent: 1,5 tys. firm z kapitałem amerykańskim zatrudnia w Polsce ponad 300 tys. pracowników

1,5 tys. firm z kapitałem amerykańskim zatrudnia w Polsce ponad 300 tys. pracowników, to 63 mld dolarów zainwestowanych przez amerykański biznes w Polsce - mówił w czwartek po spotkaniu z amerykańskimi przedsiębiorcami w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

Podkreślał, że relacje handlowe nie odbywają się wyłącznie w jedną stronę, ale także polskie firmy są obecne w USA.

"Dzisiaj - mówię to już z pewną dumą, jako prezydent kraju, który ma swoje ambicje i rozwija się - są także polskie firmy, które inwestują w USA. To nie ma porównania, podobnie jak gospodarczo USA to jednak światowe mocarstwo, ale polskie firmy zainwestowały 6,3 mld dolarów w USA" - powiedział prezydent.

"Cieszę się, że ten klimat inwestycyjny w Stanach Zjednoczonych jest tak dobry" - dodał.