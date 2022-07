Wakacje kredytowe zjednoczyły wszystkie partie

Ustawa o wsparciu kredytobiorców wzbudziła wiele dyskusji, w środowisku bankowym i parlamentarnym, ale ten projekt znalazł poparcie absolutnej większości parlamentarnej, został przyjęty prawie jednogłośnie – powiedział w czwartek w Warszawie prezydent Andrzej Duda.

W Kancelarii Prezydenta RP odbyła się uroczystość podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa m.in. pozwala osobom spłacającym kredyty hipoteczne na wzięcie "wakacji kredytowych" na 4 miesiące w roku bieżącym i kolejne 4 miesiące w 2023 r.

"Ustawa niełatwa, bo w trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje, dotyczące funkcjonowania banków w kontekście codziennego funkcjonowania naszych gospodarstw domowych. Ustawa o finansowaniu społecznościowym finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych, ale przede wszystkim o pomocy kredytobiorcom. Tym, co kupili mieszkania czy zbudowali domy i w tym celu wzięli kredyty hipoteczne i dzisiaj w sytuacji wzrostu stóp procentowych są w trudnej sytuacji, w sytuacji, w której trudno im się odnaleźć" - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę, że ustawa wzbudziła wiele dyskusji.

"Ustawa o wsparciu kredytobiorców wzbudziła wiele dyskusji, w środowisku bankowym i parlamentarnym, ale ten projekt znalazł poparcie absolutnej większości parlamentarnej, został przyjęty prawie jednogłośnie" - powiedział prezydent.

Przypomniał także, że ustawa przedłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października, co jest niezwykle istotne dla działań mających prowadzić do obniżenia cen paliw, zwłaszcza w okresie wakacyjnych wyjazdów. Dodał także, że z wakacji kredytowych mogą skorzystać wyłącznie osoby, spłacające kredyt w złotych polskich.