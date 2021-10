Prezydent Austrii: zgodziliśmy się w kwestii potępienia działań rządu białoruskiego

Zgodziliśmy się w kwestii potępienia postępowania rządu białoruskiego wobec opozycji oraz podejmowanych przez ten reżim prób wykorzystywania uchodźców jako narzędzia w polityce zagranicznej - oświadczył prezydent Austrii Alexander Van der Bellen po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Zgodziliśmy się też dzisiaj jeżeli chodzi o potępienie postępowania rządu białoruskiego wobec opozycji, ale też jeżeli chodzi o podejmowaną próbę przez ten reżim wykorzystania uchodźców, którzy muszą opuszczać swoją ojczyznę, wykorzystania tego jako narzędzia polityki zagranicznej" - powiedział prezydent Austrii na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Dudą. Ocenił też, że obecna "sytuacja na granicy polsko-białoruskiej absolutnie nie uspokaja, a przeciwnie".

Van der Bellen wspomniał też o zbliżającej się konferencji klimatycznej ONZ w Glasgow - COP26, która odbędzie się w dniach 1-12 listopada. "Myślę, że wszyscy muszą sobie zdawać sprawę, że nie ma już czasu do stracenia, jeżeli chodzi o ujarzmienie kryzysu klimatycznego. Trzeba się wreszcie za to wziąć i Unia Europejska, i tak samo my, państwa członkowskie UE, wszyscy wyznaczyliśmy sobie ambitne cele. Teraz trzeba podjąć odpowiednie kroki, aby je zrealizować" - podkreślił.

Odnosząc się do sytuacji w Polsce, prezydent Austrii stwierdził m.in., że rozumie konieczność zmierzenia się przez polskie władze z "innymi wyzwaniami", niż mają je władze w Austrii ze względu na "udział węgla w polskim miksie energetycznym". "W Austrii jesteśmy uprzywilejowani, ponieważ jest bardzo dużo hydroelektrowni. Natomiast mamy i tak dużo problemów, jeżeli chodzi o osiągnięcie neutralności klimatycznej w kolejnych dekadach" - powiedział. W tym kontekście wyraził potrzebę pozostawania z Polską "w ścisłym kontakcie, wymieniania się doświadczeniami tak, żebyśmy wiedzieli, jakie przedsiębiorstwa, w jakich obszarach, jaki mają know-how".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl