Prezydent Białegostoku: straty miasta w 2020 roku to 53 mln zł

Na 53 mln zł wyliczył straty Białegostoku w 2020 roku prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Symboliczny rachunek wystawiony rządowi na tę kwotę stanął w czwartek przed urzędem wojewódzkim w Białymstoku.

Uchwalony w grudniu budżet Białegostoku na 2020 rok zakłada dochody na poziomie 2,19 mld zł i 172 mln zł deficytu. W relacji do budżetu 2019 roku zaplanowano ponad 3-proc. nominalny wzrost dochodów i o 2 proc. większe wydatki. Planowany deficyt miał być o ponad 10 proc. mniejszy niż w 2019 r.

Truskolaski poinformował, że z wyliczeń wynika, iż miasto w tym roku straciło już 53 mln zł, to - jak mówił - "realne straty w budżecie miasta". "Po pierwsze jest to kwota z tytułu udziału w PIT i do budżetu miasta wpłynie mniej o 20 mln zł" - wymienił jako pierwsze Truskolaski. Wśród innych strat mówił m.in. o mniejszym o 1 mln zł wpływie z podatku CIT, a także o 8 mln zł, które nie wpłynął do budżetu ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, a także 2,8 mln zł strat z tytuły za parkowanie.

Truskolaski mówił też o 7 mln zł strat z podatku od nieruchomości i 5,5 mln zł, które nie wpłynął za opłaty za obiekty sportowe. Dodał, że przewidywane zmniejszenie dochodów miasta z tytułu opłat, które są zbierane w oświacie, czyli - jak wymienił - opłaty za przedszkola, bursy, baseny o 3,6 mln zł. Na kwotę 53 mln zł składają się też m.in. mniejsze dochody za opłaty za przedszkola i żłobki, zwolnienia i obniżki czynszów za lokale użytkowe czy zniżki opłat za dzierżawę nieruchomości miejskich.

"Taka jest rzeczywistość, czyli można powiedzieć mówiąc za klasykiem +prawda czasu, prawda ekranu+. Na ekranach otrzymujemy pieniądze, których tak naprawdę jeszcze nie ma" - mówił Truskolaski. Odniósł się w ten sposób do czeków z tzw. funduszu inwestycji lokalnych, które w różnych miastach przekazuje samorządowcom premier Mateusz Morawiecki. Jak przyznał, jako prezydent Białegostoku takiego czeku nie otrzymał; nie został zaproszony na taką uroczystość. "To są na razie czeki bez pokrycia" - dodał Truskolaski i mówił, że na tę chwilę nie ma żadnych aktów prawnych, na podstawie których te pieniądze można byłoby wypłacić.

"Musimy dotrzeć do państwa, że ta pomoc, która jest obiecana, jest na razie obietnicą, a straty są stratami realnymi" - mówił Truskolaski. Poinformował, że miasto Białystok idąc za przykładem jednego z burmistrza z Wielkopolski, który otrzymując taki czek, wystawił rachunek, wystawiło swój rachunek dla rządu na 53 mln zł. Billboard stanął na parkingu przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

Truskolaski mówiąc o funduszu inwestycji lokalnych powiedział, że taka pomoc jest bardzo potrzebna. Jednak - jak zaznaczył - potrzebne są rozwiązania systemowe. Dodał, że kwota przewidywana dla Białegostoku to ok. 40 mln zł, ale - jak mówił - prawdopodobnie w tym roku do budżetu miasta by nie wpłynęły. Natomiast - jak wskazał - "straty realne będą i to bardzo wysokie".

"Dlatego też apelujemy, prosimy o poważne traktowanie samorządów, jak również o określony dialog i rozwiązania systemowe, które pomogą nam również w kolejnych latach, a nie tylko w tym roku" - zaapelował do rządu Truskolaski.

Ocenił też, że wręczanie czeków przez Morawieckiego to wpisywanie się w kampanię wyborczą jednego z kandydatów. "Bardzo to przykre, za pieniądze naszych podatników robiona jest kampania wyborcza jednemu kandydatowi" - dodał.