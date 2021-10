Prezydent Bydgoszczy: miasto skrzywdzone przy podziale z środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ocenił, że miasto zostało skrzywdzone przy podziale środków w ramach Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Według niego, miasto proporcjonalnie do liczby mieszkańców powinno dostać 1 proc. pieniędzy z tego programu.

W ramach pierwszej edycji rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych samorządom w kraju przyznano ponad 23 mld zł.

"Jak należało się spodziewać, mieszkańcy naszego miasta nie zostali zakwalifikowani we właściwy sposób. Rząd nie ma swoich pieniędzy, wyłącznie dzieli pieniądze Polaków. (...) W Bydgoszczy mieszka mniej więcej 1 proc. Polaków. Zostały podzielone 23 mld zł, a więc jeden procent z tej kwoty to 230 mln zł. Otrzymaliśmy 35 mln zł - takie jest zapewnienie. Jednym słowem z kieszeni bydgoszczan zabrano 195 mln zł, które trafiło do budżetu państwa, może do innych miast, do innych gmin" - powiedział Bruski na konferencji prasowej Bruski.

Prezydent Bydgoszczy zaznaczył, że chce, aby "bydgoszczanie zdawali sobie sprawę jak dzisiaj wygląda sprawowanie rządów, zabieranie kompetencji samorządowcom, obywatelom - choćby w budżecie obywatelskim".

Bydgoszcz w ramach naboru do pierwszej edycji programu skorzystała z możliwości złożenia po jednym wniosku w trzech kategoriach bez kwotowego ograniczenia, do 30 mln zł i do 5 mln zł dofinansowania inwestycji.

Otrzymała środki na zdania kategoriach do 30 mln zł i do 5 mln zł. Miastu przyznano łącznie 34,965 mln zł - 29,97 mln zł na rewitalizację bulwarów i nabrzeży Brdy oraz 4,995 mln zł na rewitalizację placu Kościeleckich.

Miasto składało jeszcze wniosek na dofinansowanie 46 nowych, niskopodłogowych tramwajów - 36 długich i 11 krótkich z przeznaczeniem do eksploatacji na całej sieci. We wniosku wskazano możliwość podziału zadnia na mniejsze części w przypadku przyznania mniejszego dofinansowania.

