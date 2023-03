Prezydent Bydgoszczy wnioskuje do PGNiG o obniżkę stawek za gaz dla grupy zakupowej

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wystąpił z wnioskiem do PGNIG Obrót Detaliczny o obniżenie stawki jednostkowej za gaz dla członków Bydgoskiej Grupy Zakupowej, którzy na podstawie kontraktu rocznego płacą dwa razy więcej niż jest to przewidziane w aktualnym cenniku.

W skład Bydgoskiej Grupy Zakupowej oprócz Bydgoszczy, wchodzą gminy Barcin, Białe Błota, Brześć Kujawski, Cekcyn, Kwidzyn, Lubiewo, Nakło nad Notecią, Osielsko, Pakość, Sicienko, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin i Wąbrzeźno oraz powiat wąbrzeski, a także spółki ADM Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości.

Miasto Bydgoszczy w 2022 r. w imieniu grupy w 2022 r. przeprowadziło wspólne postępowanie przetargowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego na 2023 r., w wyniku którego zawarte zostały umowy ze stawką jednostkową 756,10 zł/MWh.

Prezydent Bydgoszczy zwrócił uwagę, że 2022 r., z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę, przyniósł destabilizację rynków w całej Europie oraz niespotykane wcześniej wzrosty cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. W konsekwencji praktycznie jedynym podmiotem składającym oferty w przetargach publicznych w drugiej połowie 2022 r. był PGNiG Obrót Detaliczny. Z rynku wycofały się m.in. Energa Obrót i Tauron, informując klientów, że dostawy będą kontynuowane właśnie przez spółkę PGNiG OD.

W listopadzie 2022 r., kiedy przypadło okres składania ofert, ceny hurtowe osiągnęły poziom 601,40 zł/MWh, kiedy w analogicznym okresie 2021 r. kurs wahał się na poziomie 170 zł/ MWh.

Stabilizacja cen hurtowych w tym roku na poziomie 250-300 zł/MWh, spowodowała, że zarząd PGNIG zdecydował o obniżkach stawek biznesowych do poziomu 614,76 zł/MWh, a począwszy od 15 marca - do 365 zł/MWh.

To skłoniło członków Bydgoskiej Grupy Zakupowej do wystąpienia do zarządu PGNiG o zmianę cen za gaz w odniesieniu do obiektów nieobjętych ochroną taryfową. Obecnie jest taka sytuacja, że stawka z umowy jest o ponad 114 proc. wyższa od cennikowej.

"Zwracam się o zawarcie porozumienia w sprawie stawki jednostkowej za paliwo gazowe w taki sposób, aby do rozliczeń w obiektach nieobjętych ochroną taryfowa zastosowanie miała stawka z Cennika Gazowego dla Biznesu, jednak nie wyższa niż stawka wynikająca ze złożonej w postępowaniu oferty" - napisał Bruski we wniosku do PGNiG.

