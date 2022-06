Prezydent: ceny energii są bardzo wysokie; musimy przetrwać ten trudny czas

Ceny energii są bardzo wysokie i uderzają w portfele Polaków. Nasz wpływ na nie jest niewielki, bo są dyktowane poza naszymi granicami - powiedział w Oleśnie prezydent Andrzej Duda. Musimy przetrwać ten trudny czas. Zrobimy wszystko, aby Polska wyszła z kryzysu jak najszybciej - podkreślił.

Prezydent podczas wtorkowego spotkania z mieszkańcami Olesna w województwie opolskim powiedział, że kryzys wynika z wielu czynników, przede wszystkim z wojny Rosji przeciw Ukrainie i tego, co dzieje się na rynku energetycznym.

Stwierdził, że ceny energii są bardzo wysokie. "Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że uderzają w państwa portfele. Ceny energii elektrycznej, ceny gazu, cen paliw, myślę tutaj przede wszystkim o benzynie, o oleju napędowym" - mówił.

Prezydent powiedział, że rząd stara się robić, co możliwe, aby obniżyć ceny paliw. "Ale to są po prostu trendy na giełdach światowych. To są ceny, które są dyktowane poza naszymi granicami i nasz wpływ na nie jest naprawdę bardzo niewielki" - powiedział.

"Musimy, proszę państwa, przetrwać ten trudny czas" - zaapelował prezydent. "Będziemy czynili wszystko, żeby Polska z tego kryzysu jak najszybciej wyszła. Na szczęście mamy rezerwy walutowe, na szczęście mamy jeszcze cały czas trwający wzrost gospodarczy. Wierzę w to, że uda nam się przez ten trudny czas przebrnąć" - dodał.

Prezydent podkreślał też, że wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, w tym bezpieczeństwa energetycznego, uznaje za swoje fundamentalne zadanie.

Jak wskazywał, w Polsce udało się prawie że domknąć bezpieczeństwo gazowe. "Dzięki wybudowaniu gazoportu w Świnoujściu, dzięki wybudowaniu interkonektorów gazowych, nawet w momencie, w którym Rosja przerwała bezpośrednie dostawy gazu do Polski, okazało się, że gaz jest" - podkreślił Duda.

"Cieszę się także, że dzięki zapobiegliwości władz Orlenu najprawdopodobniej uda nam się zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy do Polski do końca tego roku, będziemy mieli ropę z Arabii Saudyjskiej" - powiedział prezydent.

Jego zdaniem, to też ważne w kontekście bycia wiarygodnym wobec napadniętej Ukrainy. "Wiele krajów europejskich, także sąsiadujących z nami, na taki luksus, jak my dzisiaj, pozwolić sobie nie może. Myśmy się zabezpieczyli" - powiedział prezydent.

