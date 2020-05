Prezydent: chcemy nadal realizować wielkie inwestycje (aktualizacja)

Chcemy nadal realizować wielkie inwestycje. Nie chcemy ich przerywać, ograniczać, zmniejszać, rezygnować z nich, bo to właśnie wielkie inwestycje są siłą napędową gospodarki - powiedział w sobotę w Skowronkach (woj. pomorskie) prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem złożyli wizytę na terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.

W wypowiedzi dla mediów Andrzej Duda przypomniał, że polska gospodarka jest "powoli, konsekwentnie i spokojnie" odmrażana. "Wierzę w to głęboko, że dzięki tym środkom zaradczym, które podjęliśmy w ramach tarczy antykryzysowej, dzięki środkom, które wypłaca Polski Fundusz Rozwoju przedsiębiorcom, dzięki temu, że przedsiębiorcy byli i są zwolnieni ze składek na ZUS, na KRUS, że dzięki temu polska gospodarka szybko się podniesie" - powiedział.

Dodał, że polski naród i władze są ambitne. "Chcemy nadal realizować wielkie inwestycje. Nie chcemy ich przerywać, ograniczać, zmniejszać, a nie daj panie Boże z nich rezygnować, bo to wielkie inwestycje właśnie są siłą napędową gospodarki. To też pokazuje historia" - zwrócił uwagę.

Prezydent przypomniał, że inwestycje - takie jak kanał żeglugowy i Centralny Port Komunikacyjny - dają miejsca pracy. Dodał, że przy przekopie Mierzei Wiślanej pracuje 50 firm.

"Tak, chcemy konkurować z najlepszymi. Tak, chcemy konkurować z zachodem Europy. Tak, mamy taką ambicję, bo chcemy się także pod względem gospodarczym stać częścią Europy Zachodniej" - zaznaczył Duda.

Prezydent podkreślił, że inwestycja na Zalewie Wiślanym ma "charakter wzmacniania polskiej suwerenności, wzmacniania polskiej niezależności, wzmacniania polskiej wolności". "Nie będziemy musieli prosić Rosjan o możliwość komunikowania się na Zalew Wiślany poprzez Cieśninę Pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście, którym sami będziemy dysponowali" - dodał prezydent.

"Plan Dudy - wielki plan inwestycyjny Polski to nasza propozycja wyjścia z kryzysu, w który wpadł cały świat. Poprzez ten plan, poprzez tworzenie setek tysięcy i milionów nowych miejsc pracy w nowoczesnej polskiej gospodarce będziemy jeszcze szybciej mogli dogonić zachodnią Europę" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że nie byłoby sukcesów w walce z koronawirusem, gdyby nie ścisła współpraca rządu z prezydentem. "Dla wielkich programów rozwojowych i programów odbudowy potrzebujemy też wsparcia wielkich przywódców. I takim wielkim przywódcą jest pan prezydent Andrzej Duda" - oświadczył premier.

Szef rządu stwierdził, że przekop Mierzei Wiślanej to symbol skuteczności, wiarygodności i tego, że można w Polsce przełamać niemożność.

"Dzisiaj do wielkiego planu inwestycyjnego Polski - który tutaj chcemy ogłosić, którego trzonem będzie fundusz inwestycji publicznych w wysokości co najmniej 30 mld zł - dokładamy wiele kolejnych elementów odbudowy. To właśnie te tarcze, które chronią miejsca pracy, tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, z której codziennie 2 mld zł trafia do firm na ratowanie miejsc pracy" - mówił premier.

Skrytykował kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP.

"Ale są politycy, tacy jak Rafał Trzaskowski, który nie chce tych inwestycji. Nie chce inwestycji takich jak Mierzeja Wiślana i Centralny Port Komunikacyjny. Oni mówią: +po co nam ten przekop, jest przecież Cieśnina Pilawska+, czyli uzależnienie od Rosji przez kolejne lata. Tak jak wcześniej pan Trzaskowski powiedział: +po co nam Centralny Port Komunikacyjny, skoro mamy port w Berlinie?+. Ciekawe, czy mieszkańcom Warszawy też by powiedział, po co nam metro, skoro mamy metro w Berlinie? Nie - panie Trzaskowski, my potrzebujemy właśnie wielkich inwestycji i gwaranta tego, że plan Dudy powiedzie się, że wielki plan odbudowy Polski po koronawirusie będzie rzeczywiście czymś, na co czekają Polacy" - powiedział premier.

O politykach opozycji mówił też prezydent.

"Politycy, którzy dzisiaj mają ambicje osiągnąć władzę w Polsce bardzo dużo mówią o wolności, są tacy (...) tylko przepraszam, przez co ma być ta wolność, przez ograniczanie inwestycji, ta wolność ma być przez niskie pensje, przez to, że nie będzie w Polsce pracy, nie będzie w Polsce w związku z tym rozwoju i swobody prawdziwego wyboru miejsca zamieszkania?" - pytał prezydent.

Duda pytał też: "to na czym ich zdaniem ta wolność polega, na tym, że mogą sobie mówić co chcą?". "To też jest owszem wolność, ale nie tylko. Wolność to jest też to, że ja mogę swobodnie wybrać gdzie mieszkam, bo kraj jest jednakowo rozwinięty" - zauważył.

Prezydent zapewniał, że obóz rządzący będzie realizował przedsięwzięcia gospodarcze "w sposób zgodny".

"Dlatego jestem tutaj z panem premierem, dlatego jestem tutaj z panem ministrem. Poprzez pracę, (a) nie kłótnie, poprzez miejsca pracy, (a) nie awanturę, razem realizując wielkie zadania, razem opracowując wielkie projekty, wdrażając je i realizując. To jest najlepszy sposób na wyjście z kryzysu, to jest najlepszy sposób na rozwój gospodarki, i to jest - wierzę w to głęboko - przyszłość Polski, za którą ja się opowiadam, i mam nadzieję że opowiadają się za nią także i wszyscy moi rodacy. Ja taką właśnie przyszłość Rzeczypospolitej chcę tworzyć" - oświadczył.

Duda tłumaczył, że plan ukierunkowany jest na to, aby te inwestycje mogły być realizowane przez polskie firmy, także te mniejsze firmy rodzinne, zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu osób.

"To nie są plany tylko dla wielkich wykonawców. I dlatego częścią tego planu będzie coś co nazwaliśmy funduszem inwestycji samorządowych (…) Dzisiaj bardzo wiele mniejszych samorządów, które chce realizować swoje inwestycje lokalne, mniejsze inwestycje mówi: +jesteśmy już mocno finansowo wyczerpani+, +potrzebujemy środków własnych na to, aby móc zaczerpnąć europejskie środki+. Ten fundusz inwestycji samorządowych będzie służył właśnie temu, aby samorządy miały możliwość zaczerpnięcia tych środków dla tworzenia wkładu własnego i wykorzystania środków europejskich jako dodatkowego koła zamachowego rozwoju Polski lokalnej, a poprzez rozwój Polski lokalnej także rozwoju Rzeczypospolitej" - zaznaczył prezydent.

Szef MGMiŻŚ poinformował, że prace przy przekopie Mierzei Wiślanej są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,8 km; ma mieć głębokość 5 m. Docelowo kanał ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.