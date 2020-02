Prezydent: chcielibyśmy utrzymać bardzo wysoką jakość polskiego rolnictwa

Chcielibyśmy utrzymać bardzo wysoką jakość polskiego rolnictwa - podkreślił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na briefingu prasowym z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim.

Prezydent, który w poniedziałek w Warszawie spotkał się z ministrami rolnictwa Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii, Polski oraz komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim przypomniał, że trwają obecnie negocjacje ws. wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Jak podkreślił, w ramach tych negocjacji ustalane będą wydatki na Wspólną Politykę Rolną, która przyczyniła się do zrównoważenia interesów konsumentów i rolników.

Prezydent zaznaczył, że rolnictwo stoi obecnie przed nowymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska, ochroną klimatu, a interesy zarówno producentów, jak i konsumentów muszą być w tym procesie zabezpieczone. Wśród zagrożeń dla rolnictwa Duda wymieniał brak następstwa pokoleń na terenach wiejskich, powstawanie coraz większych gospodarstw, intensyfikację produkcji rolnej, stosowanie coraz większej ilości nawozów sztucznych.

"Pod tym względem polskie rolnictwo jest znacznie bardziej ekologiczne i to jest dla nas powód do radości, ale chcielibyśmy bardzo wysoką jakość polskiego rolnictwa utrzymać, spełniając zarazem wszystkie te elementy, które są tak bardzo potrzebne, żeby to rolnictwo mogło się rozwijać" - zadeklarował Andrzej Duda.