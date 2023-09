Prezydent: do końca przyszłego roku droga S7 do Krakowa będzie gotowa

Do zrealizowania w tej części pozostaje 23 km 600 m i cała S7 do Krakowa będzie gotowa. To stanie się do końca przyszłego roku – zapowiedział prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia odcinka drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło–Miechów.

"Dzisiaj oddawane jest do użytku dokładnie 18 km 600 m tej drogi. To długi odcinek, jak na standardy oddawanych dróg. Cieszę się z tego powodu ogromnie" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia odcinka drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło-Miechów.

Zaznaczył, że po oddaniu tego odcinka, "do zrealizowania tutaj, w tej części pozostaje 23 km 600 m i cała S7 do Krakowa będzie gotowa". "To stanie się do końca przyszłego roku, ale mamy nadzieję, że do wakacji będzie oddany (...) kolejny, krótki odcinek niedaleko stąd, który połączy dwa w tej chwili już istniejące odcinki" - zapowiedział prezydent.

Jak podkreślił, otwarcie drogi zapewnia oszczędność czasu dla kierowców, ale "jest to przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa".

