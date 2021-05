Prezydent do laureatów Nagród Gospodarczych: budujecie markę, jaką jest Rzeczpospolita

Budujecie nie tylko swoje marki, ale też markę, jaką jest Rzeczpospolita Polska, jesteście naszą dumą - mówił w środę do laureatów Nagród Gospodarczych prezydent Andrzej Duda. Zadeklarował, że będzie się starał odwiedzać firmy i promować je za granicą.

Uroczystość wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta RP towarzyszyła trwającemu Kongresowi 590. Z powodu epidemii odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent dziękował nagrodzonym firmom za to, że promują Polskę i dają zatrudnienie. "Budujecie nie tylko swoje marki, ale markę, jaką jest Rzeczpospolita Polska. Państwa produkty trafiają do klientów na całym świecie i cieszą się ogromnym powodzeniem, jak widzę po państwa rozwijającej się działalności" - podkreślił Andrzej Duda.

Zadeklarował, że będzie się starał odwiedzać firmy i jest gotów promować je za granicą. Zwracając się do młodych firm, wyraził nadzieję, że nagroda będzie dla nich mobilizacją i przyniesie im szczęście.

Oprócz wyróżnień dla przedsiębiorców, specjalna nagroda trafiła w ręce prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego - laryngologa, audiologa, foniatry. "Nie mam wątpliwości, że ta nagroda trafia w odpowiednie ręce. (...) Dziękuję za długie lata działalności i pomocy pacjentom, przywracanie słuchu, przede wszystkim dzieciom, setki tysięcy przeprowadzonych zabiegów" - powiedział prezydent.

"Jest to rok wyjątkowy w sensie negatywnym, bo kongres nie odbywa się tak, jak byśmy tego chcieli. Wręczenie nagród, które zawsze się odbywało w wielkiej hali w Jasionce pod Rzeszowem, odbywa się w mniejszym gronie. Ale jest to największe wydarzenie, które miało miejsce w Pałacu Prezydenckim w tym roku. Bardzo się cieszę, że się odbyło, bo to świadectwo powrotu do normalności" - stwierdził prezydent.

Zaznaczył przy tym, że w Polsce notowane jest obecnie mniej zachorowań i postępuje proces szczepień. "Wierzę, że nasze dzisiejsze spotkanie jest dobrą jaskółką dla polskiego biznesu, zwłaszcza dla tych branż, które ciągle są ograniczone lub wręcz zamknięte" - podkreślił Duda.

