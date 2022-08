Prezydent do rolników: dziękuję za plony, za zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego Polakom

Dziękuję za plony zebrane przez polskich gospodarzy - napisał prezydenta Andrzej Duda w opublikowanym w piątek przesłaniu do rolników z okazji uroczystości dożynkowych. Podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe, które zapewniają rolnicy jest jednym z filarów bezpieczeństwa i siły Polski.

"W imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Rodaków, dziękuję za plony ziemi zebrane przez polskich gospodarzy. Wszystkim rolnikom chcę wyrazić uznanie i wdzięczność za to, że na naszych stołach, mimo trudnych okoliczności, nie brakuje chleba, że polska żywność jest znakomitą wizytówką możliwości gospodarczych naszej Ojczyzny i zdobywa wciąż nowe rynki, a polskie rolnictwo jest coraz bardziej wydajne i nowoczesne" - napisał prezydent Duda w przesłaniu opublikowanym na stronach prezydenckiej kancelarii.

Stwierdził, że Polska należy do niewielkiego grona krajów Unii Europejskiej, które wciąż mają potencjał zwiększania produkcji rolnej. "Bezpieczeństwo żywnościowe, które zapewniają nam rolnicy, jest jednym z filarów bezpieczeństwa narodowego i siły polskiego państwa, na równi z bezpieczeństwem militarnym i energetycznym" - zaznaczył.

Zauważył też, że tegoroczne dożynki odbywają się w szczególnym czasie wojny za naszą wschodnia granicą. "To zmagania, których stawką są również przyszłe losy naszego kraju. Polscy rolnicy dobrze rozumieją dramat wschodnich sąsiadów, widząc ludzkie cierpienia, nieobsiane pola, zniszczone gospodarstwa, rozkradane na wielką skalę plony" - napisał prezydent.

Podziękował "wszystkim środowiskom wiejskim w całej Polsce za solidarność z walczącą Ukrainą i ogromne wsparcie udzielone w ostatnich miesiącach uchodźcom wojennym". "Wspólnie raz jeszcze pokazaliśmy, że potrafimy wspaniale mobilizować się w chwilach historycznej próby. Jako naród i społeczeństwo możemy być wzorem chrześcijańskiej i humanitarnej postawy" - napisał Duda.

Zaznaczył, że jednym ze skutków wojny jest narastający w Europie i świecie kryzys gospodarczy, który uderza również w polskie rolnictwo. "Wieś mocno odczuwa ekonomiczne trudności, związane ze wzrostem kosztów produkcji, zwłaszcza kosztów nawozów, pasz i paliw, oraz z ograniczeniem rynków zbytu. Żniwom, które są podsumowaniem ciężkiej całorocznej pracy gospodarzy na roli, niejednokrotnie towarzyszy zatroskanie o to, co przyniesie przyszłość" - napisał prezydent.

Zapewnił, że "z wielką stanowczością wspiera wszystkie działania rządu, które mają pomóc mieszkańcom wsi, takie jak obniżki podatków w ramach tarcz inflacyjnych czy dopłaty do nawozów lub węgla opałowego".

Prezydent dodał, że polskie władze "robią również bardzo wiele, aby łagodzić międzynarodowy kryzys na rynku żywnościowym, dbając zarazem, aby wszelkie tego rodzaju działania odbywały się z poszanowaniem interesów naszych rodzimych producentów żywności".

"W imieniu całej polskiej wspólnoty przekazuję rolnikom płynące z serca słowa wdzięczności za dar chleba i za trud pracy w gospodarstwach. Niech tegoroczne dożynki będą jak co roku wielkim świętem polskiej wsi. Niech będą okazją, by celebrować lokalne zwyczaje, podtrzymywać tradycje, z dumą podkreślać przywiązanie do swoich korzeni. Niech w tym radosnym czasie nie zabraknie nam wiary w to, że mimo pandemii i wojny, mimo związanych z nimi trudności i obaw, mimo wyzwań, z jakimi mierzy się dzisiaj światowa i polska gospodarka, razem zdołamy zapewnić dobrą przyszłość dla naszej Ojczyzny, dla nas i dla kolejnych pokoleń" - napisał prezydent.

