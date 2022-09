Prezydent do rolników: to wasza ogromna zasługa, że mamy wystarczająco dużo żywności

Jest to wasza ogromna zasługa, że mamy wystarczająco dużo żywności dla nas, i że ta żywność z roku na rok stanowi coraz większą pozycję eksportową naszego kraju - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda zwracając się do rolników zgromadzonych na uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze.

Prezydent w niedzielę bierze udział w mszy św. i głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze.

Podziękował rolnikom za to, że dzięki ich pracy na co dzień dla wszystkich Polaków starcza chleba. "Zawsze podkreślam i zawsze będę podkreślał - dopóki jest mi to dane, także za sprawą waszej decyzji - że jest to wasza ogromna zasługa dla naszego państwa, że mamy wystarczająco dużo żywności dla nas i że jeszcze ta żywność z roku na rok stanowi coraz większą pozycję eksportową naszego kraju, nie tylko rozsławiając nasz kraj na zewnątrz, nie tylko budując dobrą markę biało-czerwonego sztandaru i nazwy Polska, ale także w ogromnym stopniu przyczyniając się do wzrostu naszego PKB i ogólnej zamożności naszego kraju" - stwierdził Duda.

Jak podkreślił zadaniem polityków jest realizowanie słów papieża Jana Pawła II, że polskie rolnictwo wymaga nieprzerwanej opieki i wsparcia ze strony państwa. "Chciałbym, żeby to wsparcie mogło ograniczać się tylko do bieżącego obserwowania, jak świetnie idą sprawy polskiego rolnictwa i jak dobrze ono się rozwija. Ale trzeba o nie cały czas zabiegać, trzeba wspierać, trzeba mieć w zanadrzu programy wspierające w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, w przypadku wystąpienia suszy, wspierające możliwości ubezpieczania się przez polskich rolników. To wszystko są niezwykle ważne zadania rządu" - ocenił prezydent.

Prezydent podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wynegocjowanie w Unii Europejskiej Krajowego Planu Strategicznego w ramach wspólnej polityki rolnej. "W jego ramach wynegocjowano dla polskich rolników 25 mld euro, z których 17 będzie przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Te dopłaty bezpośrednie, także dzięki wsparciu funduszy rządowych, będą i w przyszłym roku - bo cały program opiewa na lata 2023/2027 - dla rolników prowadzących gospodarstwa do 30 hektarów takie, jak średnia na Zachodzie UE" - podkreślił.

Według Dudy "mamy wreszcie ten prawdziwie europejski poziom, od tak wielu lat oczekiwany, o który cały czas się starały kolejne rządy, a my obiecywaliśmy, że te dopłaty zostaną wyrównane". "Dzieje się właśnie to wyrównanie, za co panu premierowi ogromnie dziękuję" - mówił.

