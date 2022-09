Prezydent Duda: dziękuję, że przyjęliście przyjaciół z Ukrainy

Dziękuję, że przyjęliście w domach naszych przyjaciół z Ukrainy, często z całymi rodzinami, że mogli się u was schronić przed rosyjską napaścią, przed bombami, bardzo często przed śmiercią - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości dożynkowych.

"Jesteśmy w takim czasie, że tu u nas dzielimy się z naszymi sąsiadami z Ukrainy, którzy bardzo często przebywają pod naszym dachem" - mówił prezydent podczas uroczystości dożynkowych pod Belwederem. "Dziękuję z całego serca wszystkim polskim rolnikom, wiem, że wielu naszych gospodarzy przyjęło swoich przyjaciół, swoich gości z Ukrainy pod swój dach" - mówił.

Dodał, że bardzo często są to ludzie, którzy przez lata przyjeżdżali, żeby pomagać w gospodarstwie, zwłaszcza w czasie żniw. "To że przyjechali do was świadczy o tym, że ich dobrze przez lata traktowaliście, że czuli się u was dobrze, dziękuję za to z całego serca" - podkreślał Duda. "Dziękuję także za to, że przyjęliście ich teraz całymi rodzinami, że mogli się u was schronić przed rosyjską napaścią, przed bombami, bardzo często przed śmiercią" - dodał.

Prezydent przyznał, że mamy trudny kryzysowy czas, zwłaszcza, jeśli chodzi o ceny energii.

"Cieszę się ogromnie, że udało się doprowadzić do tego, że będą wypłacane dodatki węglowe, że będą wypłacane dodatki energetyczne, to ogromnie ważne dla utrzymania gospodarstw rolnych, a bardzo często gospodarstw domowych. Potrzebna jest ta pomoc, dobrze, że ona jest" - mówił Duda. "To pokazuje, że władze rozumieją, czym jest rolnictwo, czym jest polski rolnik i jaka jest jego zasługa dla kraju" - dodał.

Przypomniał, że w Belwederze jest izba pamięci rządu ocalenia narodowego z 1920 roku, na którego czele stał Wincenty Witos. Wtedy, jak przypomniał udało się odeprzeć bolszewików, m.in. dzięki doskonałemu manewrowi wojskowemu Józefa Piłsudskiego. Tym niemniej, jak dodał, "bolszewik bezpośrednio pokonany został bohaterstwem i piersią otwartą na kule przeciwnika naszych żołnierzy, wśród tych żołnierzy większość to byli chłopcy synowie".

"Dzisiaj za naszą granicą ludzie też walczą w obronie swojej ojczyzny. Tak samo, jak wtedy nasi pradziadkowie i dziadkowie stanęli do walki, tak samo oni stoją, by się obronić. Wspieramy ich i będziemy ich wspierać" - mówił Duda.

Zapewnił, że jest gotów "na wsparcie wszystkich działań, które będą służyły polskiej wsi"

"Dziękuję wam za cały rok, za ciężką pracę, za trud, a także za to, że wykazujecie się zrozumieniem" - podkreślał prezydent. "Proszę pana premiera, aby obserwować uważnie potrzeby polskich rolników i skierować pomoc dodatkowo tam gdzie będzie ona rzeczywiście potrzebna" - dodał.

