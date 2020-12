Prezydent Duda: jest zarysowane wstępne porozumienie w sprawie budżetu UE

Jest zarysowane wstępne porozumienie ws. budżetu UE i mechanizmu warunkowości; praca i dyskusje nad nim trwają; prezydent Czech pozytywnie odniósł się do polskich i węgierskich propozycji - powiedział w środę w Pradze prezydent Andrzej Duda.

Dziękuję mojemu przyjacielowi Prezydentowi Milošowi Zemanowi @HradOfficialENG@HradOfficial za dobre spotkanie. To ważne dla naszych sąsiedzkich relacji 🇵🇱🇨🇿, że pomimo pandemii #COVID19, udało nam się spotkać i kontynuujemy naszą konstruktywną współpracę na wielu polach. pic.twitter.com/vkdLuKJTNx — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 9, 2020

"Chcemy, żeby Unia nadal była unią wolnych narodów i równych państw i do tego, uważam, powinny dążyć te negocjacje, które dziś się toczą. To też powinno odzwierciedlać porozumienie, które zostanie ostatecznie zawarte i które będzie rozwiązaniem tego bardzo trudnego problemu gospodarczego, przed jakim z całą pewnością w najbliższej przyszłości stoi Unia Europejska, a więc stworzenia mechanizmów pomagających od strony finansowej w wyjściu z kryzysu" - dodał prezydent Polski.Jak podkreślił, "jest w tej chwili zarysowane już wstępne porozumienie". "Praca nad nim trwa, to porozumienie jest efektem bardzo wytężonych wysiłków strony polskiej, węgierskiej, ale też i prezydencji niemieckiej" - zauważył Duda. Wskazał, że dzisiaj trwają nadal nad nim dyskusje.Prezydent dodał, że przedstawił zarysy tego porozumienia prezydentowi Czech. Dziękował mu za to, że - jak podkreślił - Zeman pozytywnie odniósł się do "naszych - polskich, a także i węgierskich propozycji". Duda wyraził nadzieję, że znajdą one zrozumienie i zostaną przyjęte przez pozostałe państwa wspólnoty europejskiej. Jak zaznaczył, "działania negocjacyjne" cały czas trwają.Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Czech Miloszem Zemanem prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieje, że rozwiązania które będą ostatecznie przyjęte w konkluzjach szczytu UE, w odniesieniu do warunkowania przyznawania środków budżetowych będą "operować pojęciami jasnymi i zrozumiałymi".Takimi - dodał - które będą "politycznie dookreślone" i nie będą mogły być wykorzystywane do "politycznych machinacji", nie będą też stwarzać negatywnych możliwości interpretacyjnych, stanowiących pułapkę dla niektórych krajów wspólnoty.Przekonywał, że takie kraje jak Polska i Czechy są "na etapie budowania spójności", więc potrzebują środków europejskich."Każde euro wydane w naszych krajach nie tylko służy Czechom czy Polakom, ale służy całej wspólnocie europejskiej, wszystkim tym, którzy w ramach Unii Europejskiej chcą realizować się gospodarczo" - powiedział. "To jest nasza wspólna sprawa, która powinna być załatwiona w sposób rzetelny i uczciwy" - dodał.Podziękował prezydentowi Miloszowi Zemanowi za wsparcie jego stanowiska w tej sprawie. Andrzej Duda wyraził też nadzieję, że w lutym dojdzie do skutku spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Polsce.