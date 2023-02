Prezydent Duda: na dobrej infrastrukturze polega budowanie naszego bezpieczeństwa

Na dobrej infrastrukturze polega budowanie naszego bezpieczeństwa - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda. Cieszę się, że Europa to rozumie, zwłaszcza teraz, gdy tymi drogami trafia na Ukrainę sprzęt wojskowy - dodał.

Prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył we wtorek w międzynarodowej Konferencji z cyklu Europa Karpat: "Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T", podkreślił, że szybka komunikacja wiąże się z tym, "żebyśmy mogli z portów w Niemczech, Szczecinie, Gdańsku czy Gdyni dostarczyć pojazdy opancerzone i czołgi tam, gdzie są potrzebne".

Dodał, że tymi drogami sprzęt wojskowy trafia teraz na Ukrainę.

Jak mówił prezydent, na dobrej infrastrukturze polega budowanie naszego bezpieczeństwa, wzmacnianie siły rozwojowej państwa. "Cieszę się, że Europa w coraz lepszym stopniu to rozumie" - ocenił.

Zaznaczył, że wagę trasy Via Carpatia. "Po tej linii trzeba się przemieszczać na Południe, bo ona będzie stanowiła wyjście do tego, by iść dalej. A dalej jest Ukraina" - mówił Duda. Zwrócił uwagę, że to "ponad 600 tys. kilometrów kwadratowych gigantycznego zasobnego państwa, gdzie mieszka 40 mln kolejnych konsumentów, gdzie jest morze Czarne, ogromne perspektywy rozwojowe, rolnictwo, spichlerz połowy świata".

Prezydent Andrzej Duda wyraził zadowolenie, że "budujemy siłę tej części Europy, także poprzez rozwój infrastruktury".

Jak zaznaczył, każde takie spotkanie jak wtorkowa konferencja, "jest impulsem do tego, by te połączenia komunikacyjne powstały". "Dzisiaj już są, ale są cały czas za słabe" - stwierdził.

"Chcemy dojechać drogami szybkiego ruchu i autostradami z Helsinek, Tallina, poprzez kolejne państwa: Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię do Grecji, do Turcji, Mołdawii czy na Ukrainę" - podkreślił.

