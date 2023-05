Prezydent Duda: najważniejsze są miejsca pracy

Najważniejsze są miejsca pracy. Bezrobocie jest złem, które za wszelką cenę musimy eliminować – ocenił prezydent Andrzej Duda w poniedziałek w TVP Info.

"Walczymy ze wszystkich sił, żeby w Polsce nie było bezrobocia, bo bezrobocie oznacza wzrost patologii w kraju, oznacza katastrofę wielu rodzin, oznacza osobistą katastrofę wielu ludzi, którzy nie mają pracy, popadają w biedę, popadają w depresję. (…) Bezrobocie jest tym złem, które za wszelką cenę musimy eliminować" - powiedział.

Prezydent podkreślił, że zasadniczy wpływ na inflację ma wzrost cen energii spowodowany wojną na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że problem ten dotyczy całego świata.

Przyznał, że pewnym czynnikiem wpływającym na inflację w Polsce było pojawienie się na rynku pieniędzy, które otrzymali przedsiębiorcy w ramach tarcz antycowidowych.

"Trzeba było to zrobić, trzeba było podjąć to ryzyko, aby ratować ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że mielibyśmy dzisiaj bezrobocie na poziomie 20-paru procent. Co by się działo? Ilu ludzi byłoby w tragicznej sytuacji? Inflacja byłaby i tak. Rosja pewnie i tak napadłaby na Ukrainę, ceny wszystkich nośników energii by wzrosły, tylko ilu Polaków nie miałoby za co ogrzać swoich domów, bo nie mieliby pracy? Udało się temu zapobiec" - wyjaśnił prezydent Duda.

Dodał: "Mówienie dzisiaj, że inflacja jest z winy rządzących, jest nieodpowiedzialne, jest pogrywaniem sobie w kampanii wyborczej tym niezwykłym tematem, jakim jest bezpieczeństwo socjalne i życiowe. Najważniejsze są miejsca pracy".

