Prezydent Duda: Polska ma aspiracje stać się dla Kataru ważnym dostawcą usług i produktów

Polska, jako ważny importer katarskiego gazu, ma aspiracje stać się też ważnym dostawcą dla Kataru naszych wysokiej jakości usług i produktów; obiecującym obszarem współpracy jest sektor rolno-spożywczy - mówił podczas Polsko-Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP wziął w niedzielę w stolicy Kataru w drugiej edycji Polsko-Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego.

W Dosze prezydent przypomniał, że oba kraje od 2009 r. łączy długoterminowy kontrakt na zakup katarskiego gazu.

Cały wolumen obrotu pomiędzy Polską a Katarem to nieco ponad 630 mln dolarów.

Prezydent podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony parterów zewnętrznych: ze strony Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji czy też Japonii.

Wcześniej polski przywódca spotkał się emirem Kataru szejkiem Tamimem as-Sanim. Jak przekazał dziennikarzom szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, podczas tego spotkania padła deklaracja zwiększenia wymiany handlowej między Polską a Katarem do miliarda dolarów, a także powołania komitetu sterującego pomiędzy Kancelarią Prezydenta a biurem Emira, który przygotuje plan działania w celu likwidacji deficytu handlowego. Kumoch relacjonował, że emir Kataru wyraził też wsparcie dla Polski w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią.

Duda wskazywał, że aktualnie Polska importuje rocznie z Kataru ok. 2,1 mln ton LNG; w ubiegłym roku wartość tych dostaw przekroczyła pół miliarda dolarów. Prezydent podkreślił, że udział wolumenu LNG dostarczanego z Kataru w ramach dostaw komercyjnych stanowi blisko 3/4 całkowitego wolumenu LNG dostarczonego dotychczas do Polski. "To pokazuje jak ważnym partnerem w tym zakresie jest Katar" - stwierdził.

"Obok sektora energetycznego dostrzegam szanse na rozwijanie współpracy w innych obszarach gospodarki. Jesteśmy zainteresowani dalszym wzmacnianiem naszych relacji w oparciu o znaczny potencjał po obu stronach. W naszym bilansie handlowym z Katarem odnotowujemy dość duży deficyt po naszej stronie, dlatego też zależy nam na pogłębionym dialogu z katarskimi partnerami w celu omówienia możliwych form jego kompensowania - albo poprzez zwiększenie polskiego eksportu, albo poprzez przyjęcie katarskich inwestycji" - mówił Duda.

"Dostrzegając pozytywne nastawienie naszych katarskich przyjaciół oraz sygnalizowaną przez nich gotowość do konstruktywnej współpracy, nie mam wątpliwości, że wkrótce uda nam się wypracować rozwiązania, które byłyby satysfakcjonujące dla obu stron" - dodał.

Prezydent oświadczył, że "Polska, jako ważny importer katarskiego gazu, ma aspiracje stać się również ważnym dostawcą dla Kataru naszych wysokiej jakości usług i produktów". Zapewnił, że Polska ma dla Kataru "ciekawą i unikalną ofertę technologiczną".

"Jako prezydentowi RP zależy mi na wielowymiarowym rozwoju naszych relacji gospodarczych, nieograniczającym się jedynie do wymiany handlowej, ale obejmującym także bardziej zaawansowane formy współpracy w zakresie inwestycji, nauki, technologii czy finansów. Gospodarki Polski i Kataru są komplementarne, co otwiera możliwość współpracy w wielu sektorach" - oświadczył.

Oprócz lotnictwa, energetyki czy też sektora teleinformatycznego - ocenił prezydent - obiecującym obszarem współpracy jest sektor rolno-spożywczy. "Polska może zaoferować wysokiej jakości produkty żywnościowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne do wykorzystania w katarskim przemyśle produkcji żywności" - podkreślił Duda. Zachęcał też stronę katarską do podjęcia współpracy z polskimi naukowcami i uczelniami.

"Liczę także na szerszy udział polskich firm inżynieryjnych i dostawców w realizacji priorytetowych projektów infrastrukturalnych przewidzianych w strategii rozwojowej Qatar National Vision 2030" - mówił Duda.

"W perspektywie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 jesteśmy gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami zdobytymi podczas organizacji EURO 2012. Doskonale rozumiem wyzwania, przed którymi stoją obecnie władze państwa Katar. Pragnę podkreślić, że również polskie firmy oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych czy też zarządzania infrastrukturą" - oświadczył prezydent.

Duda mówił też o Inicjatywie Trójmorza, zrzeszającej 12 państw Unii Europejskiej z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Wskazywał, że Inicjatywa ma silne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych; partnerami strategicznymi Trójmorza są także Niemcy oraz Komisja Europejska.

"Katar, poprzez dostawy gazu skroplonego do Polski i Chorwacji, także przyczynia się do realizacji celów Inicjatywy. Polska jest gotowa wykorzystać swój terminal LNG i sieć gazociągów do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko własnego, ale także naszych sojuszników. Aby ten cel osiągnąć, konieczne są jednak dalsze inwestycje w rozbudowę infrastruktury przesyłowej w regionie" - oświadczył Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że druga edycja Polsko-Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego przyczyni się do nawiązania wielu nowych kontaktów, a przez to stanowić będzie impuls do intensyfikacji przyszłych relacji biznesowych.

Wyraził też radość z rosnącej aktywności powołanej w lipcu 2020 roku, Katarsko-Polskiej Rady Biznesu. "Postrzegam ją jako bardzo ważny, efektywny kanał rozwoju kontaktów gospodarczych i będę wdzięczny naszym katarskim partnerom instytucjonalnym za wsparcie w wypełnianiu jej misji" - ocenił prezydent.

"Zachęcam przedstawicieli katarskich firm do jeszcze większego zaangażowania w Polsce. Mam nadzieję, że dotychczasowe pozytywne doświadczenia zwrócą uwagę kolejnych inwestorów, którzy zechcą ulokować swoje aktywa w stabilnym i szybko rozwijającym się otoczeniu gospodarczym, jakim jest Polska i nasz region Europy" - powiedział prezydent.

Drugi wiceprezes Polsko-Katarskiej Rady Biznesu Rashid Hamad Al Athba wyraził nadzieję, że dzięki okrągłemu stołowi pogłębią się relacje handlowe oraz współpraca między oboma krajami. Przypominał, że pierwsza edycja tego wydarzenia odbyła się 2017 r. przy okazji wizyty emira Kataru w Polsce.

Z Dohy Aleksandra Rebelińska

