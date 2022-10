Prezydent Duda: wierzę w to, że wszyscy chcą pomóc w trudnej sytuacji na rynku energii

Działania rządu i parlamentu zmierzają do pomocy w związku z trudną sytuacją na rynku energetycznym; wierzę, że wszyscy chcą pomóc w tej trudnej sytuacji - powiedział prezydent Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że także "wszyscy samorządowcy będą odpowiedzialni".

W poniedziałek prezydent Duda został zapytany w TVP Info o ustawy dotyczące zamrożenia cen energii. W zeszłym tygodniu prezydent podpisał ustawę o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Zgodnie z jej zapisami w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z 2022 r. do określonych limitów rocznego zużycia. Trwają też prace nad zamrożeniem cen prądu dla odbiorców wrażliwych, oraz małych i średnich firm.

"Nie mam wątpliwości, że to są działania ze strony rządu i parlamentu po to właśnie, aby pomóc i ratować tę trudną sytuację wywołaną przede wszystkim agresją rosyjską na Ukrainę, bo stąd zaburzenia rynku energetycznego i te ogromne wzrosty cen" - zaznaczył prezydent Duda. Dodał, że "to jest wielka światowa polityka, która niestety oddziałuje na nas i wynikające z niej negatywne zjawiska na nas spadają".

Prezydent ocenił, że "rząd podejmuje próby ograniczenia ich wpływu na portfele i funkcjonowanie ważnych instytucji". "Wierzę, że to będą próby udane. Staram się wspierać te działania" - zapewnił.

"Wierzę w to, że wszyscy chcą pomóc w tej trudnej sytuacji" - zaznaczył prezydent Duda.

W zeszłym tygodniu rząd przyjął także projekt ustawy dotyczący dystrybucji węgla przez samorządy i określający cenę sprzedaży węgla dla samorządów na maksymalnym poziomie 1500 zł. Samorządy, które kupiły wcześniej węgiel po wyższej cenie, mają dostać faktury korygujące.

Prezydent w związku z tym wyraził nadzieję, że "wszyscy samorządowcy będą odpowiedzialni". "Nie będziemy mieli takich śmiesznych zjawisk w Polsce, że nie da się dostarczyć węgla do gmin i miast na wybrzeże, bo samorządowcy nie potrafią, ale da się go dostarczyć do miast i gmin otaczających Warszawę" - powiedział.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl