Prezydent: dzięki sile tradycji i wspólnego działania wierzę, że Polska przetrwa kolejne stulecia

Dzięki sile wynikającej z tradycji i wiary, że Polak potrafi - byleby tylko działać wspólnie i razem - wierzę, że Polska przetrwa kolejne stulecia, budując swój potencjał sprawiedliwie i równo dla wszystkich - mówił prezydent Andrzej Duda na dożynkach.

"Silna, nowoczesna, dumna Polska" - dodał podczas niedzielnych dożynek na dziedzińcu przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

Prezydent dziękował Kołom Gospodyń Wiejskich za kultywowanie tradycji i przekazywanie jej młodym pokoleniom Polaków. Dziękował też wszystkim za przygotowane wieńce i korony dożynkowe, stroje ludowe, ale też wszystkim w całej Polsce, którzy lokalne dożynki przygotowywali i dochowali tradycji.

Przekonywał, że ta siła głęboko wpisana w naszą kulturę i naszą tradycję pozwoliła nam przetrwać najtrudniejsze czasy.

"Dzisiaj jest nam łatwo, mamy wolną, niepodległą, suwerenną Polskę od ponad 30 lat, ale wierzę w to, że właśnie dzięki tej sile, która z tej tradycji wyrasta i dzięki naszej wierze, że Polak potrafi - byleby tylko działać wspólnie i razem - Polska przetrwa nie 34 lata, nie 45 lat, nie 60 lat, tylko kolejne stulecia budując swój potencjał w sposób sprawiedliwy, równy dla wszystkich, z jednakowym dostępem do wszystkiego, co nowoczesne i ważne" - stwierdził Andrzej Duda.

"Silna, nowoczesna, dumna Polska" - dodał.

"Niech Pan Bóg błogosławi polskich rolników, niech błogosławi nasze rolnicze rodziny. Bóg wam zapłać. Szczęść Boże" - życzył prezydent rolnikom.