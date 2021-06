Prezydent: firma Pronar to jest przykład, że Polak potrafi (aktualizacja)

Z dumą odwiedzam takie firmy jak ta, bo to jest przykład tego, że po pierwsze Polak potrafi, po drugie, że polski przemysł rodzimy może być na absolutnie światowym poziomie - mówił we wtorek w Siemiatyczach (Podlaskie) prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w firmie Pronar.

Prezydent odwiedził siemiatycki zakład Pronaru, oglądał m.in. otwarte ostatnio centrum wystawiennicze tej firmy. Firma z głównym zakładem w Narwi, produkuje głównie sprzęt rolniczy i różne maszyny komunalne.

Pronar (firma prywatna) jest jednym z największych przedsiębiorstw w regionie, jednym z największych pracodawców, ma zakłady w kilku miastach w województwie podlaskim.

"Bardzo dziękuję za te 30 lat działalności firmy Pronar dla Podlasia, dla Polski, a więc dla tej małej ojczyzny i naszej wielkiej ojczyzny. Muszę powiedzieć, że dumą odwiedzam takie firmy jak ta, bo to jest przykład tego, że po pierwsze Polak potrafi, po drugie, że polski przemysł rodzimy może być na absolutnie światowym poziomie. To to nie jest europejski poziom, to jest poziom światowy, top of the top" - mówił prezydent podczas spotkania z mediami.

Dodał, że chciałby, aby "tak wyspecjalizowana produkcja była w naszym kraju realizowana w wielu miejscach", firmy tworzyły swoje centra badawczo-rozwojowe, by móc stawać się coraz bardziej konkurencyjne na świecie.

Duda podkreślał, że ważne jest, aby także inne firmy miały w regionie warunki do rozwoju, "galopująco" rozwijał się cały region, a jednym z warunków do tego jest nowoczesna infrastruktura transportowa, komunikacja (np. Pronar ma własną flotę lotniczą).

Wyraził nadzieję, że taką możliwością dla firm będzie np. powstająca droga S19 Via Carpatia, która połączy północ z południem Europy. W Polsce będzie przebiegać przez wschodnią część kraju. "Chciałbym, żeby także i inne firmy tutaj na Podlasiu miały zapewnione możliwości transportowe poprzez dobrze funkcjonującą nowoczesną sieć drogową, nowoczesną sieć kolejową i liczę na to, że w najbliższych latach to właśnie wielkie zadanie, przede wszystkim spoczywające na władzach centralnych, a więc na polskim rządzie, na ministerstwie infrastruktury, na GDDKiA, że ono zostanie tutaj zrealizowane chociażby przez budowę Via Carpatii" - mówił Duda.

Prezydent stwierdził także, że Via Carpatia będzie miała także ogromne znaczenie dla państw Trójmorza, międzynarodowego rozwoju gospodarczego, także rozwoju całej wschodniej części Polski.

"Ta arteria będzie przebiegała tędy i będzie łączyła państwa bałtyckie z południem Europy" - przypomniał prezydent. "To takim firmom jak Pronar pomoże w rozwijaniu się, a mam nadzieję, że będzie stanowić zachętę i impuls do tego, by zakładać nową działalność gospodarczą" - dodał Duda. Zaznaczył, że chodzi np. o młodych ludzi, o to, by pozostali w regionie, tu zakładali firmy, rodziny.

Trwają przygotowania do budowy Via Carpatii w Podlaskiem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku sukcesywnie zawiera umowy z firmami, które będą projektować i budować poszczególne odcinki tej trasy w regionie. W maju zawarto umowę na projekt i budowę ok. 10 km odcinka Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód przyszłej S19 Via Carpatia.

Przy okazji podpisania tej umowy dyrekcja białostockiej GDDKiA podała, że zawartych jest sześć umów z dziesięciu kontraktów na podlaskie odcinki S19, które były ogłoszone w 2020 r. Łącznie od Krynic do Haciek w stronę Bielska Podlaskiego umowami jest objętych 56,4 km S19, a razem ze wschodnim odcinkiem w stronę przejścia z Białorusią w Kuźnicy (odcinek Kuźnica-Sokółka) to 72,2 km.

