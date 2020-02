Prezydent Francji w Polsce. "To jest wizyta wagi ciężkiej"

Od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się w poniedziałek w południe oficjalna dwudniowa wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce. Macron spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w rozmowie z PAP i IAR wśród tematów rozmów prezydentów obu krajów wymienił NATO, relacje z Ukrainą, przyszłość Trójkąta Weimarskiego, a także politykę rozszerzenia UE i NATO. Ocenił, że wizyta Marona to dobry moment, żeby uruchomić pogłębiony dialog polsko-francuski po - jak dodał - "latach pewnego marazmu"."To jest wizyta wagi ciężkiej, to są tematy wagi ciężkiej. Rola Paryża, Warszawy, Berlina i innych stolic europejskich w najbliższym czasie będzie kluczowa w ogóle dla kierunków polityki na naszym kontynencie i polityki globalnej" - powiedział Szczerski.Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poinformował, że podczas wizyty Macrona podpisany zostanie program polsko-francuskiej współpracy strategicznej na lata 2020-2024 oraz deklaracja o współpracy w ramach UE. Szef MSZ przyznał, że Francję i Polskę różni stosunek do Rosji, jednak wyraził nadzieję na dialog i pogłębienie relacji, a samą wizytę Macrona określił jako "przełomową".Według rzecznika rządu Piotra Müllera wśród tematów rozmów prezydenta Francji i premiera Morawieckiego znajdą się: budżet unijny, polityka klimatyczna, polityka rolna, koleje dużych prędkości czy zainteresowanie Francji w budowie elektrowni atomowej w Polsce. Müller nie wykluczył, że Macron może podnieść również temat reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce.We wtorek, drugiego dnia wizyty, prezydent Francji uda się do Krakowa, gdzie zwiedzi Zamek Królewski na Wawelu oraz wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat historycznych i obecnych relacji polsko-francuskich, a także swojej wizji przyszłości Unii Europejskiej.