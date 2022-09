Prezydent: fundamentem profesjonalizacji sił zbrojnych musi być przemyślana modernizacja techniczna

Jednym z fundamentów profesjonalizacji sił zbrojnych musi być przemyślana i sprawna modernizacja techniczna; jestem przekonany, że wiele z prezentowanego tu sprzętu znajdzie się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników targów MSPO w Kielcach.

List do uczestników targów odczytał szef BBN Paweł Soloch. Prezydent podkreślił w liście, że Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to "największe w naszej części Europy targi zbrojeniowe".

"Duża liczba zagranicznych delegacji zgromadzonych na tegorocznym Salonie podkreśla rangę kieleckich targów, natomiast liczna obecność rodzimych firm i przedsiębiorstw potwierdza ich zdolność do konkurowania z największymi producentami uzbrojenia w świecie" - napisał prezydent. Zwrócił również uwagę, że wiodącym państwem w tegorocznej edycji jest Turcja i wiele tureckich firm bierze udział w MSPO.

"Dzisiejszy żołnierz potrzebuje profesjonalnego, skutecznego, wysoko zaawansowanego technologicznie uzbrojenia. To właśnie nowoczesny sprzęt - w połączeniu z optymalnym wyszkoleniem - gwarantuje zdobycie przewagi na współczesnym i przyszłym polu walki. Dlatego jednym z fundamentów profesjonalizacji sił zbrojnych musi być przemyślana i sprawna modernizacja techniczna" - napisał prezydent.

Dodał, że dzięki rozwiązaniom przyjętym przez rząd - w tym dzięki ustawie o obronie ojczyzny - zostały stworzone odpowiednie możliwości do przeprowadzenia takiej modernizacji w Polsce. "W rezultacie obecny rok pod względem skali i tempa zakupów uzbrojenia stał się wręcz historyczny. Zakres tegorocznych umów zawartych przez MON jest bezprecedensowy w całym procesie modernizacji sprzętowej sił zbrojnych po 1989 roku" - napisał prezydent.

Odniósł się między innymi do programów budowy trzech fregat Miecznik oraz trzech dodatkowych niszczycieli min typu Kormoran II. "Znacząco zwiększy to siłę polskiej marynarki wojennej, a dodatkowo, dzięki współpracy z kooperantami zagranicznymi polskie stocznie zyskają nowe technologie i zdolności do budowy przyszłych okrętów" - stwierdził. Wśród osiągnięć polskiego przemysłu obronnego wymienił również produkcję dronów i amunicji krążącej oraz przenośnych zestawów przeciwlotniczych "Piorun".

"Kupiono 250 nowoczesnych czołgów Abrams; wyposażenie wojska polskiego wzbogaci się również o Narew (system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu - PAP) - dwie jednostki ogniowe wyprodukowane przy udziale rodzimego przemysłu. Od PZL Świdnik uzyskane zostaną 32 śmigłowce AW-149; podpisano umowę ramową na niszczyciele czołgów Ottokar-Brzoza i wreszcie - Polska nawiązała współpracę z Republiką Korei - co zaowocowało podpisaniem trzech umów ramowych na zakup 48 lekkich myśliwców, 1000 czołgów i ponad 600 haubic. Kooperacji tej towarzyszyć ma transfer technologii, który pozwoli tworzyć w Polsce zdolności przemysłowe w zakresie techniki pancernej i artyleryjskiej" - wyliczył Duda.

Jak zaznaczył, jako zwierzchnik sił zbrojnych oczekuje, że "proces modernizacji technicznej naszej armii będzie dalej konsekwentnie realizowany, a rodzimy przemysł obronny będzie w jeszcze większym stopniu w nim uczestniczył". "Musimy pamiętać, że przedsiębiorstwa sektora przemysłowego stanowią integralne element systemu bezpieczeństwa państwa. Bez ich udziału i szerokiego zaangażowania nie jest możliwe wykonywanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, co bezsprzecznie pokazuje wojna na Ukrainie" - podkreślił prezydent.

Wyraził głębokie rzekonanie, że "wiele z prezentowanego na tegorocznym Salonie sprzętu wojskowego znajdzie się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, a towarzyszące targom seminaria, konferencje i debaty staną się zalążkiem przyszłej krajowej i międzynarodowej współpracy przemysłowej".

Targi MSPO to impreza organizowana corocznie od 1993 w Kielcach, na której prezentowane są osiągnięcia firm zbrojeniowych z całego świata. Trwają one od 6 do 9 września; w tym roku odbywają się po raz 30.

