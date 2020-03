Prezydent Gdyni postuluje wsparcie dla branży spotkań i turystyki

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wraz z Gdyńską Radą Turystyczną będzie wnioskować do ministerstwa rozwoju o zmiany legislacyjne, które w okresie epidemii koronawirusa pomogą uniknąć kryzysu usługom turystycznym oraz branży spotkań.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni Agata Grzegorczyk poinformowała we wtorek, że prezydent miasta powołał specjalny zespół, w którego skład wchodzą członkowie Gdyńskiej Rady Turystycznej. Ma on wypracować rekomendacje dedykowane branży spotkań tzw. MICE (z ang. Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry) oraz usługom turystycznym. Propozycje te następnie zostaną przekazane ministerstwu rozwoju z postulatem ich wdrożenia w życie.

"Ostatnie, trudne dni w naszym kraju szczególnie dotknęły przedsiębiorców. W sposób wyjątkowy doświadczył zaistniałej sytuacji przemysł tzw. czasu wolnego, m.in. organizatorzy turystyki biznesowej, firmy eventowe, właściciele obiektów noclegowych, restauracji i instytucji związanych ze spędzaniem czasu wolnego" - napisał prezydent Szczurek w stanowisku przekazanym mediom.

Podkreślił, że od lat Gdynia rozwija się z udziałem gospodarki turystycznej, a władze miasta "starają się zapewnić najlepsze warunki do prowadzenia tej doskonale rozwijającej się działalności, często rodzinnej, prowadzonej przez małe i średnie podmioty gospodarcze oraz tworzące miejsca pracy".

"Ta działalność ma dla miasta charakter wręcz emblematyczny. Władze miasta razem ze środowiskiem turystycznym skupionym wokół Gdyńskiej Rady Turystycznej realizują projekty promujące potencjał turystyczny miasta, tworzą infrastrukturę ciekawą dla mieszkańców i turystów, organizują cykliczne wydarzenia mające na celu zaproszenie do Gdyni ludzi realizujących swoje zainteresowania kulturalne i sportowe pasje. W jednej chwili nasze wspólne działania, nasza współpraca doświadczają ogromnej próby i znalazły się w dramatycznym kryzysie" - podkreślił Szczurek.

Wyjaśnił, że jako pierwsze propozycje dla ratowania turystyki i branży MICE specjalny zespół w Gdyni wskazuje np. dalekie odroczenie i rozłożenie na raty płatności składek ZUS oraz zobowiązań podatkowych (CIT, VAT, podatek od wynagrodzeń) bez konsekwencji, w postaci odsetek od przeterminowanych zobowiązań do budżetu państwa oraz odroczenie i rozłożenie na raty płatności podatku od nieruchomości.

Inne propozycje to wsparcie z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych przy spadku przychodów, odroczenie płatności za koncesje alkoholowe, licencje, opłaty za prawa autorskie związane z wykorzystywaniem muzyki (ZAPV, ZAiKS, STOART) oraz za abonament RTV, a także rezygnację z pobierania opłaty miejscowej, która podwyższa ogólną cenę usługi.

"Biorąc pod uwagę, że zarówno budżet państwa, jak i miasta również boleśnie odczują skutki epidemii, deklarujemy gotowość do dalszej pracy, która pozwoli racjonalnie określić kryteria kwalifikacji do pomocy oraz długość okresów odroczenia. Będziemy także dalej szukać rozwiązań prawnych i organizacyjnych" - zadeklarował prezydent Gdyni.

Pod tym stanowiskiem podpisali się członkowie Gdyńskiej Rady Turystycznej.