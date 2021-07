Prezydent i premier odwiedzają teren przekopu Mierzei Wiślanej

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przyjechali w czwartek na teren przekopu Mierzei Wiślanej, koło Kątów Rybackich, gdzie trwa budowa kanału żeglugowego. Kanał ma przyczynić się do rozwoju portu w Elblągu i portów nadzalewowych.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, jest kluczowym i strategicznym pod względem bezpieczeństwa projektem rządu.

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury, po wykonaniu drogi wodnej po raz pierwszy w powojennej historii Polski nie trzeba będzie pytać Rosji o zgodę o wpłynięcie na Zalew Wiślany. A to jedyny sposób, by dostać się do portów w Elblągu, Fromborku czy Tolkmicku.

Resort wskazał, że już w 2022 roku przez przekop Mierzei na Zalew Wiślany będą mogły wpłynąć statki o długości do 85 metrów, szerokości do 20 metrów i zanurzeniu do 2 metrów. Natomiast po ukończeniu całej inwestycji w 2023 roku z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany będą mogły wpływać statki o długości do 100 metrów, szerokości do 24 metrów i zanurzeniu do 4,5 metra.

Według resortu infrastruktury dzięki inwestycji na Zalew Wiślany będą mogły wpływać m.in. promy, statki wycieczkowe i towarowe. Zwiększy się dostępność regionu oraz wymiana handlowa.

Jak podał resort infrastruktury, koszt budowy kanału żeglugowego odpowiada kosztowi realizacji ok. 40 km dróg szybkiego ruchu i przypomina, że w Polsce w realizacji jest 1400 km dróg.

Resort wskazuje, że "to inwestycja, na którą państwo polskie stać, co więcej Polski nie stać na brak tej inwestycji".

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

