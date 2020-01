Prezydent: internet i sieć 5G stwarzają nowe możliwości

Rozwój internetu i sieci 5G stwarzają nowe możliwości, które można bardzo szeroko wykorzystać m.in. w sterowaniu światłami komunikacji miejskiej, oświetleniem miejskim, czy w ochronie zdrowia - mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda w Stargardzie.

Prezydent Duda uczestniczył w konferencji "Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy - Samorząd Przyszłości" zorganizowanej w Stargardzie.

"Technologiczny postęp następuje rzeczywiście ogromnie szybko.(...) Oczywiście internet rzeczy - on już funkcjonuje, on jest już rzeczywistością, działa od jakiegoś czasu, jest coraz bardziej skomplikowany, wiąże ze sobą coraz więcej urządzeń, bo to są ze sobą komunikujące się ze sobą urządzenia" - powiedział Duda.

Prezydent mówił, że cyfryzacja wykorzystywana jest m.in. w przestrzeni miejskiej, gdzie można sterować światłami komunikacji miejskiej, czy oświetleniem miejskim, a także w ochronie zdrowia. "Tych możliwości jest mnóstwo" - dodał.