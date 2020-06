Prezydent: inwestycja w CPK przyspieszy realizowanie polityki Sprawiedliwej Transformacji

Budowanie i rozwijanie takich inwestycji jak Centralny Port Komunikacyjny przyczyni się do poprawy warunków ochrony środowiska i klimatu w Polsce - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, CPK przyspieszy realizowanie polityki Sprawiedliwej Transformacji.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Prezydent był pytany w niedzielnej sesji pytań Q&A na Facebooku, czy zamiast realizować budowę CPK nie lepiej byłoby przeznaczyć pieniądze z tej inwestycji na ochronę środowiska i zamknięcie kopalń. Podkreślił, że "budowanie i rozwijanie takich inwestycji jak CPK przyczyni się do poprawy warunków ochrony środowiska i klimatu w Polsce".

"Chcę, aby polska gospodarka była bardziej sprzyjająca klimatowi, ale żeby to się z działo z poszanowaniem interesów ludzi, tych, którzy pracują i potrzebują miejsc pracy" - zaznaczył Duda.

Jak dodał, jest zwolennikiem "odpowiedzialnej polityki propaństwowej i prospołecznej". "Ochrona środowiska i klimatu jest dla mnie ważna, ale z zasadą sprawiedliwej transformacji, którą przedstawiliśmy światu i została przyjęta jako mądra" - mówił.

Zdaniem prezydenta "Sprawiedliwa Transformacja jest możliwa do zrealizowania wtedy, kiedy Polska będzie się rozwijać gospodarczo, a CPK właśnie ma służyć przyspieszeniu rozwoju".

"Inwestycja w CPK przyniesienie wiele innych, także rozwój biznesu wokół tego przedsięwzięcia". Będą powstawały centra logistyczne, i będzie się rozwijała wokół komunikacja" - zapewnił Duda. Jak dodał, "to przyczyni się daleko bardziej do rozwoju polskiej gospodarki niż gdybyśmy te pieniądze wydali na zamykanie czegokolwiek".