Prezydent: inwestycje przemysłowe wyznaczają rytm rozwoju kraju; wierzę, że ten rytm przyspieszy (aktualizacja)

Wielkie inwestycje przemysłowe wyznaczają rytm rozwoju kraju i wierzę w to, że w najbliższych latach ten rytm bardzo znacząco przyspieszy - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w należącym do Grupy Orlen zakładzie spółki Anwil we Włocławku.

Podczas briefingu prasowego prezydent Andrzej Duda orza prezes PKN Daniel Obajtek wspominali m.in. o realizowanej w Anwilu rozbudowie zdolności produkcyjnych nawozów - w 2022 r. spółka planuje uruchomienie trzeciej instalacji tego typu, która zwiększy zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie.

"W ostatnich dniach, ostatnich tygodniach, bardzo dużo mówimy o inwestycjach, które chcielibyśmy, żeby były realizowane w naszym kraju i które są realizowane. To jest przykład takiej inwestycji, która już jest w trakcie realizacji i która zmieni w sposób zasadniczy, pozycję rynkową zarówno samego Anwilu, jak i Orlenu, jeżeli chodzi o produkcję nawozów" - podkreślił prezydent Duda. Jak dodał, inwestycja Anwilu doprowadzi do zwiększenia mocy produkcyjnych nawozów o 50 proc.

"To jest nowoczesna instalacja, na której generalnie mają być produkowane nawozy azotowe. Inwestycja, której wartość wynosi około 1,390 mld zł, a więc inwestycja bardzo duża, która ma być zrealizowana do 2022 r. i wtedy będzie mogła ruszyć produkcja, która zaspokoi większość zapotrzebowania naszego kraju, jeżeli chodzi o nawozy azotowe" - mówił Duda. Zwrócił uwagę, że oddanie do użytku nowej linii produkcyjnej sprawi, że Polska stanie się w Europie istotnym producentem nawozów azotowych, a to oznacza zwiększenie potencjału PKN Orlen i całej grupy kapitałowej.

"Zakład Anwil to dziś ponad 1,6 tys. zatrudnionych. Po zrealizowaniu tej inwestycji, kolejne ponad 100 osób znajdzie tu zatrudnienie, a więc to rozwój nie tylko pod względem technologicznym, infrastrukturalnym, ale także kadrowym" - zaznaczył prezydent. Duda podkreślił, że wielkie plany inwestycyjne "są nam teraz potrzebne, by Polska rozwijała się jak najbardziej dynamicznie". "To jest inwestycja w nowoczesne technologie, to jest zupełnie inna produkcja, to jest jakość światowa, to jest światowy poziom technologiczny, to jest to, czego nasz kraj potrzebuje" - mówił.

Prezydent dodał, że w ciągu ostatnich 30 lat mieliśmy w kraju bardzo niewiele takich inwestycji, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. "Dzisiaj tendencja jest odwrotna. Dziś tu w Anwilu buduje Orlen, Azoty budują w Policach; to są te wielkie inwestycje realizowane w naszym przemyśle krajowym; to nie tylko infrastruktura komunikacyjna, Centralny Port Komunikacyjny, przekop przez Mierzeję Wiślaną, rozwój dróg /.../ to są także i wielkie inwestycje przemysłowe, bo to one wyznaczają rytm rozwoju kraju i wierzę w to, że w najbliższych latach ten rytm bardzo znacząco przyspieszy" - oświadczył Duda.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenił, że "nie ma rozwoju gospodarki, nie ma rozwoju firmy, jeżeli nie realizuje się inwestycji". "Zawsze nam przyświecał ten cel - realizować inwestycje" - powiedział, wyliczając przy tym realizowane i planowane przez koncern przedsięwzięcia. Zaznaczył, że rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów we włocławskim Anwilu, czyli spółce zależnej PKN Orlen, "to nie tylko inwestycja, to rozwój tego terenu, tej firmy".

"Tutaj we Włocławku pierwsza tona saletry zeszła w 1971 r. Od tego czasu nie było tak kluczowych inwestycji" - przypomniał Obajtek. I podkreślił: "Grupa Orlen bardzo mocno inwestuje od czterech lat". Wyjaśnił, że chodzi zarówno o przedsięwzięcia prowadzone w Polsce, jak i zagranicą. W tym kontekście prezes PKN Orlen wspomniał m.in. o zainagurowanym przez koncern dwa lata Programie Rozwoju Petrochemii.

"Jeżeli mówimy o potężnych inwestycjach w kraju, to jest to rozbudowa całej petrochemii, to jest rozbudowa tej petrochemii, której nie było tak naprawdę przez 30 lat. To jest rozbudowa petrochemii na wiele miliardów złotych" - podkreślił Obajtek.

Ogłaszając w czerwcu 2018 r. Program Rozwoju Petrochemii PKN Orlen informował, że projekt ten obejmie budowę kompleksów pochodnych aromatów, rozbudowę kompleksu olefin i zdolności produkcyjnych fenolu oraz budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Koncern zapowiadał wówczas, że szacowany budżet niezbędny dla realizacji tych strategicznych inwestycji do końca 2023 r. to ok. 8,3 mld zł.

Jak podkreślił we wtorek prezes PKN Orlen, to właśnie we włocławskim Anwilu powstanie kompleks pochodnych aromatów, który zajmie 26 ha. Zwrócił jednocześnie uwagę, że częścią strategii koncernu są też inwestycje w segmencie rafineryjnym. "Musimy zdecydowanie pogłębić przerób ropy pod paliwa, by uzyskiwać produkty, które mają jak największa marżę" - stwierdził Obajtek. Dodał, że rafinerie Grupy Orlen stanowią wkład do rozwoju przemysłu petrochemicznego. "Petrochemia to jest zawsze, w każdym rozwiniętym kraju, druga gałąź gospodarki" - ocenił.

Wśród realizowanych przez PKN Orlen projektów Obajtek wymienił inwestycje w nowoczesne paliwa, jak. np. paliwa wodorowe, a także w rozwój biokomponentów do paliw tradycyjnych. Nawiązując do przejętych niedawno udziałów w Grupie Energa, wspomniał także o projektach akwizycyjnych. "Dziś również Orlen inwestuje w proces akwizycji, w proces budowy multienergetycznego koncernu, który będzie budował polską gospodarkę, będzie mógł przeprowadzać transformację energetyczną" - oświadczył Obajtek. Wymienił przy tym plan budowy farm wiatrowych na Bałtyku oraz rozwój nowoczesnych technologii.

Prezes PKN Orlen podziękował prezydentowi Dudzie za wsparcie przy staraniach o odbudowę liczącego 19 km odcinka torów z rafinerii Orlen Lietuva w Możejkach na Litwie do łotewskiego Renge - szlak ten został rozebrany przez litewskie koleje w 2008 r.; pod koniec 2019 r. litewskie koleje zakończyły odbudowę torów, a pierwszy transport trasą, która skraca drogę dostaw paliw z litewskiej rafinerii na północ, czyli na Łotwę i do Estonii, wyruszył w lutym tego roku.