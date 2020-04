Prezydent: kategoryczne NIE dla odbierania komukolwiek 500+

Precz z manipulacją i kłamstwem; kategoryczne NIE dla odbierania komukolwiek 500+ - napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Zamieścił fragment wywiadu w którym był pytany, czy dopuszcza możliwość, aby osoby zamożne nie otrzymywały świadczenia.

Andrzej Duda odniósł się w ten sposób do komentarzy o rzekomych planach odbierania świadczeń z programu 500+.

Prezydent był pytany w poniedziałek w Polsat News, czy Polskę stać na realizację jego deklaracji dotyczącej utrzymania wszystkich świadczeń socjalnych. Odparł, że te programy zrealizowały oczekiwania społeczne. "Dzisiaj program 500+ to jest taka materialna kotwica dla wielu polskich rodzin wychowujących dzieci, dlatego ja z taką mocą akcentuję - proszę państwa, możecie być państwo spokojni" - deklarował prezydent. "Ja nigdy nie podpiszę ustawy, która będzie państwu to 500+ odbierała, bo nie wolno tego zrobić, bo to fundament bezpieczeństwa polskiej rodziny" - dodał.

Prezydent był także pytany - i ten fragment znalazł się na jego koncie na TT - czy dopuszcza możliwość, aby osoby najbardziej zamożne nie otrzymywały świadczenia 500+.

"Będę w takim razie apelował, aby nie pobierali. Jeżeli komuś wystarcza na normalne funkcjonowanie, będę apelował, aby przynajmniej przez jakiś czas nie pobierał 500+ , jeśli będzie taka sytuacja. Apelował, ale nie zabierał" - mówił Duda.

"Uważam, że państwo polskie nie możne zabierać nikomu świadczeń. Nie wolno tego zrobić. Dzisiaj zabieramy tu, jutro pod byle pretekstem będziemy zabierali tam, a za trzy dni w innym miejscu. Nie, kategoryczna niezgoda" - dodał.

Prezydent ocenił, że jeżeli będzie trzeba wprowadzać ograniczenia wydatków w związku z kryzysem, trzeba wprowadzić je "w innych miejscach". "Być może będzie trzeba ograniczyć niektóre programy inwestycyjne, ale nie wolno podcinać korzeni materialnego bytu rodziny" - stwierdził Duda.

Na TT Duda zamieścił fragment rozmowy i napisał: "Precz z manipulacją i kłamstwem! Oto moja prawdziwa wypowiedź co do 500+: Kategoryczne NIE dla odbierania komukolwiek 500+!".

W poniedziałek prezydent w siedzibie swojego sztabu wyborczego podpisał deklarację "Obronimy Polskę Plus", w której zobowiązał się, że jeżeli wygra wybory prezydenckie, wówczas nie dojdzie do likwidacji 500+ i 13. emerytury oraz podwyższenia wieku emerytalnego. W prezentacji tej deklaracji wzięła udział Beata Szydło - szefowa sztabu programowego prezydenta, obecna europoseł, która jako premier większość z wspomnianych programów wprowadzała w trakcie swojej kadencji.