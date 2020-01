Prezydent: KNF ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa kapitałowego i finansowego gospodarki

Komisja Nadzoru Finansowego ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa kapitałowego i finansowego gospodarki i samego państwa - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powołał w piątek prof. Roberta Tomanka jako swojego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak podkreślił prezydent, na KNF spoczywa duża odpowiedzialność dot. funkcjonowania i bezpieczeństwa sektora bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego. "Ta instytucja ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa kapitałowego i finansowego gospodarki i samego państwa" - powiedział.

Zwracając się do prof. Roberta Tomanka, prezydent podkreślił, że nie ma żadnych wątpliwości, że ogromne doświadczenie profesora przyda się w pracach KNF. "Wierzę w to, że pańska obecność w tym gremium przysłuży się do tego, że będzie ono realizowało w bardzo dobry sposób swoje zadania" - dodał.