Prezydent Krakowa zaapelował o zmiany w rządowych programach proekologicznych

Prezydent Krakowa zaapelował do minister klimatu i środowiska o pilne zmiany w programach proekologicznych – chodzi m.in. o zwiększenie dofinansowania w ramach programu „Stop smog” i poszerzenie zakresu realizowanych przedsięwzięć w programie „Ciepłe mieszkanie”.

Pisma, o których w poniedziałek poinformował magistrat, mają związek z sytuacją społeczno-gospodarczą spowodowaną przez wojnę w Ukrainie, z wysoką inflacją, znaczącym wzrostem cen energii, materiałów i usług budowlanych.

"Prezydent Jacek Majchrowski wystąpił do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy w sprawie wprowadzenia pilnych zmian w programach +Stop smog+ oraz +Ciepłe mieszkanie+. Miasto chce umożliwić mieszkańcom korzystanie z obu form dofinansowania, by w obecnych, trudnych warunkach gospodarczo-ekonomicznych nie pozbawiać krakowian możliwości ubiegania się o rządowe wsparcie finansowe" - czytamy w komunikacie magistratu.

W ramach programu "Stop smog" miasto Kraków w grudniu 2021 r. zaplanowało realizację 944 przedsięwzięć polegających na wymianie lub likwidacji źródeł grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych oraz na przeprowadzeniu termomodernizacji. Kraków jest jedną z 19 gmin, jakie przystąpiły do realizacji tego rządowego programu z największą alokacją środków - 50 mln zł.

Z powodu obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej ta kwota wsparcia jest - jak ocenili urzędnicy miejscy - niewystarczająca. Ponadto - jak podkreślono w komunikacie prasowym - zmiany wprowadzone w bieżącym roku w programie "Czyste powietrze", w ramach których przewidziano dofinansowanie do 79 tys. zł, powodują, że program ten staje się konkurencyjny dla programu "Stop smog" i wypierają go z uwagi na wyższe kwoty możliwego do uzyskania wsparcia.

W wyniku przeprowadzonych dwóch naborów wniosków do udziału w programie "Stop smog" mieszkańcy złożyli 128 wniosków, z których 61 odrzucono głównie z powodu niespełnienia kryterium dochodowego lub majątkowego wymaganego, a 22 osoby zrezygnowały z udziału w programie. Barierą powodującą, że mieszkańcy zniechęcają się do udziału w tym programie jest - jak podał magistrat - zbyt niski poziom wsparcia w stosunku do cen rynkowych oraz konieczność spełnienia szeregu skomplikowanych kryteriów.

Prezydent Krakowa zaapelował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aby w ramach programu "Stop smog": kwota dofinansowania wzrosła o ok. 100 proc. - do ok. 110 tys. zł; zrezygnować z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego stanu majątkowego wnioskodawcy; zrezygnować z warunku o konieczności wymiany urządzeń niespełniających standardów niskoemisyjnych w co najmniej 80 proc. budynków.

Włodarz miasta zawnioskował też o rozważenie możliwości poszerzenia zakresu programu "Ciepłe mieszkanie" - zmiany umożliwiłoby miastu udział w tym programie. Program zakłada likwidację nieefektownych źródeł ciepła na paliwa stałe. W Krakowie zaś obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania paliw stałych, co odgórnie wyeliminowało miasto z możliwości udziału w tej inicjatywie.

W związku z tym prezydent zaapelował, aby w tym programie uwzględnić możliwość realizacji przedsięwzięć polegających na wymianie nieefektywnych źródeł grzewczych opartych nie tylko na paliwach stałych, ale jakichkolwiek urządzeń i systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych, a w przypadku posiadania proekologicznych systemów grzewczych dopuszczenie możliwości wykonania inwestycji z zakresu wymiany okien i drzwi bez konieczności wymiany źródła grzewczego. Majchrowski zawnioskował również o uwzględnienie w tym programie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl