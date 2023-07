Prezydent: liczę na intensyfikację obecności inwestorów z Korei Południowej w Polsce (aktualizacja)

Liczę na jeszcze większą intensyfikację obecności inwestorów z Korei Południowej w Polsce - powiedział w piątek podczas Forum Gospodarczego Korea-Polska prezydent Andrzej Duda. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol zaznaczył, że Polska stanowi bazę dla koreańskich firm na rynku unijnym.

Zorganizowane w piątek w Warszawie forum jest poświęcone polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej. Jego organizatorami są Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Federacja Przemysłu Koreańskiego i KOTRA Warsaw. W forum wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda i prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol.

Jak podkreślił Andrzej Duda podczas otwarcia forum, Polska przywiązuje ogromną wagę do współpracy z Republiką Korei. Przypomniał, że w tym roku przypada 10. rocznica podpisania strategicznego partnerstwa między oboma krajami. Zwrócił uwagę, że ostatnio wspólnie realizowane są ambitne projekty gospodarcze w sektorach energetycznym, technologicznym, a także obronnym.

Jak mówił prezydent, w Polsce jest zarejestrowanych ok. 550 firm z kapitałem koreańskim, z czego połowa ulokowana jest na Dolnym Śląsku. Przypomniał, że w czerwcu tego roku ruszyła produkcja polipropylenu w fabryce Polimery Police pod Szczecinem - zakładzie, który został wybudowany przez koreański koncern Hyundai Engineering. "To jedna z absolutnie największych w ostatnim czasie inwestycji przemysłowych w naszym kraju i jedna z największych tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej" - zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że liczy na "jeszcze większą intensyfikację obecności inwestorów koreańskich na polskim rynku, który jest też rynkiem UE". Zwrócił jednocześnie uwagę, że polskie firmy także są coraz częściej dostawcami wysokozaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Wyraził też nadzieję na otwarcie koreańskiego rynku na polskie produkty spożywcze, w tym polskiego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego oraz zwiększenie częstotliwości lotów PLL LOT między Polską a Koreą.

Podkreślił, że współpraca między oboma krajami ma charakter kompleksowy. "W tym roku do terminala LNG w Świnoujściu dotarły dostawy skroplonego gazu ziemnego transportowane pierwszym gazowcem z floty budowanej na potrzeby PKN Orlen w południowokoreańskiej stoczni. Rozwijamy współpracę w sektorze energetyki nuklearnej i w sektorze obronnym" - powiedział Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę, że Polska złożyła u południowokoreańskich producentów uzbrojenia zamówienia na prawie 9 mld dolarów. "Zakładają one transfer wybranych technologii do Polski i częściową polonizację produkcji. Wierzę, że stanowi to początek trwałego partnerstwa polskiego i koreańskiego przemysłu obronnego, które będzie owocowało także popularyzacją produktów koreańskich, koreańskiej myśli technicznej, wierzę, że wspartej w przyszłości także przez polskich inżynierów, na rynku europejskim i może dalej światowym" - mówił prezydent.

Wskazał, że Polska docenia wolę udziału Korei Płd. w odbudowie Ukrainy, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transportowej. "Polskie przedsiębiorstwa posiadają duże doświadczenie w relacjach gospodarczych z ukraińskimi partnerami, znają doskonale specyfikę tamtejszego rynku. Wspólne działania przedsiębiorstw polskich i koreańskich mogą przynieść wiele korzyści, zarówno zdewastowanej Ukrainie, jak i przedsiębiorcom z obu państw" - stwierdził.

Wyraził też nadzieję na szersze zaangażowanie się koreańskiego kapitału w przedsięwzięcia realizowane w ramach inicjatywy Trójmorza. Zapowiedział też, że podczas wrześniowego Forum w Krynicy zostaną zaprezentowane osiągnięcia i zamierzenia, które wynikają ze współpracy polsko-koreańskiej, m.in. przy tworzeniu elektrowni jądrowej w Polsce. Dodał, że zorganizowane będą spotkania dotyczące współpracy przemysłów zbrojeniowych i wydarzenia promujące inwestycje koreańskie w Polsce.

Prezydent Korei Płd. Yoon Suk Yeol zaznaczył, że Polska stanowi bazę dla koreańskich firm na rynku unijnym i jest ważnym partnerem Korei w Europie Środkowej. Wskazał, że obecnie ok. 350 firm koreańskich prowadzi swoją działalność w Polsce, m.in. w sektorach AGD, produkcji baterii do samochodów elektrycznych i części samochodowych. "Obrót handlowy pomiędzy Koreą a Polską od 2016 r. zwiększa się o kilkanaście proc. rocznie, a w zeszłym roku osiągnął najwyższy w historii wynik 9 mld dol. Jeśli ten trend by się utrzymał, w 2023 r. wymiana handlowa między naszymi krajami mogłaby przekroczyć 30 mld dolarów rocznie" - powiedział Yoon Suk Yeol.

Podkreślił, że jego kraj ma doświadczenie i technologie, które będą potrzebne w odbudowie Ukrainy po wojnie. Dodał, że istotna dla Polski i Korei jest też współpraca w zakresie energetyki.

Prezydent Yoon Suk Yeol z małżonką Kim Keon Hee przebywają z oficjalną wizytą w Polsce.

W czwartek w obecności prezydentów Polski oraz Korei Płd. podpisano trzy umowy o współpracy pomiędzy Polską a Koreą Płd.: dotyczącą ustanowienia ram współpracy w zakresie promocji handlu i inwestycji; o współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej oraz w sprawie współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy. Andrzej Duda wskazał, że porozumienia te mają niebagatelne znaczenie dla przyszłego rozwoju współpracy gospodarczej i przemysłowej.

