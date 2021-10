Prezydent: mam nadzieję, że trasa S7 zostanie otwarta do 2023 r. od Krakowa do Warszawy

Mam nadzieje, że do końca 2023 roku trasa S7 zostanie otwarta od Krakowa do Warszawy i dalej, z Warszawy do Gdańska – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na otwarciu odcinka Widoma – Szczepanowice.

Dodał, że ten odcinek odciąży miejscowość Słomniki i przyspieszy podróż na południe kraju.

"Słomniki, dla których jest to obwodnica, odetchną z ulgą. Mam nadzieję, że będzie to ulga dla mieszkańców naszego regionu i dla wszystkich, którzy zmierzają na południe" - powiedział prezydent.

