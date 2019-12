Prezydent: mamy ambicję być hubem jeśli chodzi o energię gazową dla naszej części Europy

Mamy wielkie ambicje, chcemy być hubem energetycznym jeśli chodzi o energię gazową dla naszej części Europy - mówił prezydent Andrzej Duda w poniedziałek na spotkaniu w Brzozowie (woj. podkarpackie). Dodał w tym kontekście, że wybudowany zostanie nowy gazoport w Gdańsku lub w Gdyni.

Prezydent mówił spotkaniu z mieszkańcami powiatu brzozowskiego, że chce, byśmy budowali Polskę nowoczesną i zasobną. Jako ważną inwestycję w regionie podkarpackim wymienił budowę gazociągu ze Strachociny do granicy ze Słowacją. Zaznaczył, że jest to inwestycja mająca służyć bezpieczeństwu energetycznemu Polski, ale też bezpieczeństwu państw naszego regionu.

"Tak, mamy wielkie ambicje. Chcemy być hubem energetycznym, jeśli chodzi o energię gazową dla naszej części Europy" - podkreślił Duda. Przypomniał, że Polska już dysponuje gazoportem w Świnoujściu i buduje gazociąg Baltic Pipe.

"Będziemy budować kolejny gazoport w Gdańsku albo w Gdyni. Chcemy, żeby dzięki nam i naszym inwestycjom nie tylko Polska była zabezpieczona pod względem dostaw gazu i bezpieczeństwa energetycznego w tym zakresie, ale byśmy mogli to bezpieczeństwo nieść do innych krajów Europy środkowej. Do Słowacji, na Ukrainę i dalej na południe" - stwierdził. "To jest bardzo ważne w naszej części Europy - dodał prezydent.