Prezydent: Mamy prawo dochodzić reparacji za wszelką cenę

Niemcy będą bronili się, żeby nam nie zapłacić, bo chodzi o ogromne pieniądze. Mamy prawo dochodzić zapłaty za wszelką cenę i powinniśmy to robić – powiedział prezydent Andrzej Duda o reparacjach.

Niemcy będą bronili się na wszelkie sposoby, żeby nam nie zapłacić, bo wyrządzili nam wielką szkodę, więc chodzi o ogromne pieniądze. Na tyle ogromne, że zapłatę odczuje w kieszeni niemiecki podatnik. Ale nam należą się te pieniądze – stwierdził prezydent Andrzej Duda w rozmowie z "Gazetą Polską"

Mamy prawo dochodzić tej zapłaty za wszelką cenę i powinniśmy to robić - zaznaczył.

Prezydent Andrzej Duda był pytany przez Tomasza Sakiewicza m.in. o wypowiedź przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która groziła Włochom, że będą wobec nich zastosowane takie same represje jak wobec Polski i Węgier, jeżeli wybiorą prawicowy rząd, co ostatecznie się stało.

"Pani przewodnicząca odkryła swoje intencje. W dwóch zdaniach potwierdziła, że ataki ze strony liberalnych-lewicowych polityków, którzy opanowali instytucje unijne, są motywowane wyłącznie politycznie" - stwierdził prezydent. Chodzi o pretekst do ataku" - ocenił.

"Praworządność to pretekst do ataku na nas. To swego rodzaju kij, za pomocą którego próbuje się usuwać niewygodne dla niektórych władze państwa. To naruszanie wszelkich demokratycznych reguł" - dodał.

