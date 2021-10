Prezydent na otwarciu odcinka S7: nowe drogi powstają równomiernie w całym kraju (aktualizacja)

Ponad 13-km odcinek drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice w woj. małopolskim został w poniedziałek udostępniony dla ruchu samochodowego. Obecny na otwarciu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nowe drogi powstają równomiernie w całym kraju.

"Buduje się wszędzie i to chcę podkreślić bardzo mocno" - mówił prezydent podczas otwarcia odcinka S7, przypominając, że trwa m.in. realizacja trasy Via Carpatia, kończą się budowy tunelu drogowego w Świnoujściu oraz najdłuższego obecnie w Polsce tunelu w ciągu drogi S3 na Dolnym Śląsku.

"Polska musi się równo rozwijać, wszyscy w Polsce zasługują na to, aby mieć dobre drogi, aby mieć dobrą infrastrukturę, żeby tym samym mieć właściwe, normalne warunki do osobistego rozwoju, do tego żeby mieć dobrą pracę, do tego żeby móc dobrze prowadzić biznes, żeby ten biznes był obecny. Nie ma tego, jeżeli nie ma dobrej drogi, nie ma tego, jeżeli nie ma linii kolejowej, nie ma tego, jeżeli nie ma możliwości komunikacyjnych. My te możliwości komunikacyjne właśnie w tej chwili w całej Polsce realizujemy" - wskazał prezydent.

"Tu nie ma wybierania, że będzie się realizowało na zachodzie, na północy, a na południu się nie będzie realizowało - a tak to wyglądało przed 2015 rokiem. Dzisiaj inwestycje realizuje się w całej Polsce" - zaznaczył Duda.

Jak podkreślił prezydent, nowe inwestycje drogowe to nie tylko korzyść dla obecnego pokolenia, ale przede wszystkim tworzenie wielkich możliwości rozwojowych dla przyszłych pokoleń.

Duda podczas otwarcia odcinka S7 Widoma - Szczepanowice wyraził nadzieję, że do końca 2023 roku trasa ta zostanie otwarta od Krakowa do Warszawy i dalej, z Warszawy do Gdańska.

Dodał, że nowy odcinek odciąży małopolskie miasto Słomniki i przyspieszy podróż na południe kraju.

"Słomniki, dla których jest to obwodnica, odetchną z ulgą. Mam nadzieję, że będzie to ulga dla mieszkańców naszego regionu i dla wszystkich, którzy zmierzają na południe" - powiedział prezydent.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że otwarty w poniedziałek fragment trasy S7 stanowi jednocześnie obwodnicę miasta Słomniki - dzięki niemu kierowcy mogą szybko i komfortowo ominąć zakorkowane do tej pory miasto, skracając swój czas przejazd, a jego mieszkańcy bezpiecznie poruszać się po ulicach.

Jest to także pierwszy otwarty z czterech realizowanych odcinków drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa.

Adamczyk przypomniał, że "realizacja trasy S7, w tym 13 km odcinka Szczepanowice - Widoma była możliwa dzięki "odważnym decyzjom polityków Prawa i Sprawiedliwości". "Dzięki odważnym decyzjom pani premier Beaty Szydło, pana premiera Mateusza Morawieckiego, wówczas ministra finansów, mogliśmy uzyskać finansowanie i w konsekwencji realizację tej inwestycji" - powiedział szef resortu infrastruktury.

Minister poinformował też, że za kilka, kilkanaście dni, otwierane będą kolejne odcinki trasy Via Carpatia pomiędzy Rzeszowem a Lublinem.

"W każdej innej części naszego kraju realizujemy inwestycje, bo Polska jest dzisiaj jednym wielkim placem budowy. Spełniamy nadzieje samorządów, spełniamy nadzieje mieszkańców regionów" - mówił Adamczyk.

Aby wjechać na nowy odcinek S7 jadąc od Krakowa należy na węźle Widoma zjechać z drogi krajowej nr 7, a następnie po ominięciu Słomnik wjechać na węźle Szczepanowice zjechać ponownie na dk7. Jadąc od strony Kielc - należy postąpić odwrotnie. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu ukończenia następnych odcinków S7 budowanych w kierunku granicy Małopolski z woj. świętokrzyskim, czyli Miechów - Szczepanowice i Moczydło - Miechów.

Zgodnie z umową podpisaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w styczniu 2018 roku, odcinek w systemie "zaprojektuj i zbuduj" zrealizowała portugalska firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji wyniósł ponad 508 mln zł.

W ramach inwestycji m.in. wybudowano 13,1-km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzły drogowe łączące S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędne obiekty inżynierskie, a także drogi dojazdowe.

Trasa posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowano dwa węzły: Szczepanowice i Widoma, 10 wiaduktów, a także przejścia dla zwierząt, przejazdy gospodarcze i estakadę o długości ponad 680 metrów nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa o długości prawie 56 km została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).

Od lipca 2020 roku trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r. Kolejny odcinek S7, między węzłami Miechów i Szczepanowice ma podpisaną umowę z wykonawcą.

W kwietniu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę, który dokończy projektowanie i budowę odcinka od węzła Widoma do granic Krakowa.

Umowa z poprzednim wykonawcą tego fragmentu - włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) została wypowiedziana przez GDDKiA w grudniu zeszłego roku, ponieważ dotychczasowe tempo prac nie pozwoliłoby na zakończenie ich w uzgodnionym terminie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl