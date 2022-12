Prezydent o budowie mieszkań komunalnych: jeżeli samorząd chce, to może

Wybudowanie mieszkań przy wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez gminę Zakliczyn, to jest pokaz tego, że jeżeli samorząd chce, to może – mówił w piątek prezydent Andrzej Duda, który odwiedził nowy blok komunalny zbudowany na terenie tej małopolskiej gminy.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości blisko 6,7 mln zł w Lusławicach w gminie Zakliczyn powstał budynek wielorodzinny z 40 mieszkaniami. Jego budowa trwała od lutego 2021 roku i kosztowała w sumie ponad 8 mln zł. Mieszkania wykończono w standardzie "pod klucz". Są to lokale jedno, dwu i trzypokojowe o powierzchni od ponad 30 do ponad 50 metrów kw. Oferta mieszkaniowa jest skierowana przede wszystkim do młodych rodzin z dziećmi, a także osób starszych i niepełnosprawnych.

"Przede wszystkim jest to pomysł władz gminy Zakliczyn na to, aby stworzyć te możliwości mieszkaniowe dla mieszkańców. Oczywiście rodziny czekały na to, aby ta inwestycja powstała" - mówił dziennikarzom prezydent i zaznaczył, że w bloku w Lusławicach jest gotowych do zamieszkania 40 mieszkań, po które "zaraz ustawiła się kolejka".

Według Dudy pierwsze rodziny wprowadzą się do bloku jeszcze przed Bożym Narodzeniem. "To mieszkania bardzo ładne, nowoczesne, jasne, słoneczne, z płytkami w łazienkach i kuchniach, z cała armaturą, krótko mówiąc gotowe do tego, żeby się wprowadzić" - wskazał prezydent.

"To jest pokaz tego, że jeżeli samorząd chce to może. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to fundusz, który powstał po to, żeby wesprzeć samorządy w sytuacji pandemii koronawirusa, by mogły one realizować inwestycje lokalne - Zakliczyn skorzystał z tych środków" - podkreślił Duda.

Prezydent ocenił, że "problem mieszkaniowy można rozwiązać, jeżeli tylko gmina chce i myśli jak załatwić problemy mieszkańców". Zachęcał wszystkie samorządy lokalne, aby poszukały możliwości finansowania. "Te możliwości są, jest wiele funduszy rządowych, między innymi właśnie Fundusz Inwestycji Lokalnych, z tego funduszu 13 mld zostało przeznaczonych już w tej chwili na różnego rodzaju wsparcie dla gmin" - powiedział Duda.

Gmina Zakliczyn - relacjonował prezydent - jest już w trakcie budowy kolejnego bloku z 30 mieszkaniami, który ma być oddany do użytku do lipca przyszłego roku. Planuje też następną inwestycję mieszkaniową w ramach programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM), aby docelowo dysponować pulą ok. 100 mieszkań. "To będzie właściwie rozwiązanie problemu mieszkaniowego w gminie Zakliczyn" - ocenił prezydent.

Zdaniem przedstawicieli władz Zakliczyna inwestycja zapewni zasób mieszkaniowy dla obecnych mieszkańców, a także przyciągnie do gminy nowych. Dzięki jej realizacji wzrośnie jakość życia i atrakcyjność gminy Zakliczyn.

Jak poinformował burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak, w Lusławicach powstał czterokondygnacyjny budynek z 40 nowoczesnymi i komfortowymi mieszkaniami wykończonymi w standardzie "pod klucz". Są to lokale jedno, dwu i trzypokojowe o powierzchni od ponad 30 do ponad 50 metrów kw.

Według niego czynsz najmu to 11 zł za metr kw. plus media. "Czyli w przypadku mieszkań 50 metrowych, jest to koszt ok. 550 zł brutto, myślę, że to jest dobra cena za takie mieszkanie, zważywszy na to, że sytuacja na rynku mieszkaniowym jest bardzo trudna" - ocenił Chrobak.

Mieszkania są przeznaczone - wyjaśnił burmistrz - dla osób, które mają tzw. zdolność czynszową. Podstawowym kryterium wyboru najemców było nieprzekraczanie dochodu wynoszącego blisko 2,7 tys. zł na osobę w rodzinie.

"W naszym programie złożono 107 wniosków o najem, z których wybraliśmy 40. Na dzień dzisiejszy podpisaliśmy już trzy umowy i cały czas trwa procedura wpłacania kaucji przez najemców (…). Myślę, że duża część rodzin zamieszka jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia" - zapowiedział Chrobak.

Dodał, że w pierwszym kwartale przyszłego roku rozpocznie się nabór najemców mieszkań w budowanym obecnie bloku w sąsiedniej Paleśnicy. Zakończenie inwestycji jest planowane w lipcu 2023 r. Inwestycja o wartości 7 mln zł jest realizowana przy wsparciu Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz RFIL.

"Ten program pozwala nam zrealizować i zapewnić potrzeby mieszkańców, bo część z nich wyjeżdżała za pracą i mieszkaniem do większych ośrodków miejskich, a często też za granicę. Wiem, że część z tych osób, które miały takie plany, pozostaje w gminie Zakliczyn, właśnie dzięki temu, że te mieszkania tutaj powstają" - ocenił burmistrz.

Wśród najemców mieszkań w bloku w Lusławicach jest 31-letni pan Łukasz wraz z żoną i kilkuletnią córeczką, którzy podpisali umowę na 52,5 metrowe mieszkanie na pierwszym piętrze.

"Tworzymy trzyosobową rodzinę, więc na nasze potrzeby jak najbardziej to wystarczy. Staraliśmy się z żoną o mieszkanie w Lusławicach, bo chcieliśmy mieć swój kąt, nie chcieliśmy też wyjeżdżać z naszej gminy Zakliczyn w poszukiwaniu mieszkania, co mogłoby się wiązać też z tym, że musielibyśmy się przebranżowić. Na szczęście udało się (…) przyznanie mieszkania to był dla nas niesamowity prezenty mikołajkowy" - powiedział najemca.

