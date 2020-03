Prezydent: ogromna szansa, że tzw. tarcza antykryzysowa będzie przyjęta przez parlament w zgodzie

Prezydent Andrzej Duda ocenił w poniedziałek, że istnieje ogromna szansa, iż rozwiązania dot. tzw. tarczy antykryzysowej zostaną przyjęte przez parlament w zgodzie. Zapewnił też, że przy pracach nad rozwiązaniami będą uwzględniane zasadne uwagi przedstawicieli opozycji.

Prezydent Andrzej Duda na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym razem z przedstawicielami rządu, władz Sejmu i Senatu oraz liderami ugrupowań parlamentarnych omówił propozycje dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej, mającej zniwelować negatywne skutki pandemii dla gospodarki.

"Głosów konstruktywnych było bardzo wiele; było też dużo pytań (...). Praca nad tymi rozwiązaniami toczy się nadal. Będą uwzględniane oczywiście zasadne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, jest ogromna szansa, że właśnie w zgodzie zostanie wypracowana ostateczna wersja tych przepisów, które będzie mógł pod koniec tego tygodnia przyjąć Sejm, a potem - także mam nadzieję, że jak najszybciej - także i Senat. To jest bardzo ważne, dlatego, że te przepisy są potrzebne do tego, żeby dzisiaj ratować polską gospodarkę" - powiedział prezydent.