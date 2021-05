Prezydent Płocka: bardzo dobra kondycja finansowa miasta przy inwestycjach w oparciu o środki własne

Podniesienie przez agencję Fitch ratingu dla Płocka potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową miasta, zwłaszcza w sytuacji, gdy duże projekty infrastrukturalne realizowane są aktualnie w oparciu o środki własne – ocenił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Fitch Ratings poinformował w poniedziałek, że podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Płocka, obejmujące zadłużenie w walucie zagranicznej i krajowej z "BBB+" do "A-" oraz potwierdził długoterminowy rating krajowy tego miasta na poziomie "AA+(pol) - perspektywa ratingów jest stabilna.

"Jest to potwierdzenie bardzo dobrej kondycji finansowej miasta i to w sytuacji, co warto podkreślić, realizacji dużych infrastrukturalnych projektów w oparciu, na ten moment, o środki własne" - powiedział PAP prezydent Płocka, komentując wyniki analizy przeprowadzonej przez agencję Fitch Ratings. Jak dodał, zadłużenie miasta od kilku lat znajduje się na tym samym poziomie, natomiast jego dochody rosną.

"Kasandryczne wizje niektórych naszych radnych nie potwierdzają się. Niezależne agencje poprawiają nam ratingi, wskazując, że polityka finansowa Płocka jest jak najlepsza" - oświadczył Nowakowski. Zwrócił przy tym uwagę, że miasto, mimo trwającej pandemii COVID-19, realizuje priorytetowe inwestycje w zasadzie bez większych opóźnień.

"Nie odpuszczamy, realizujemy inwestycje i ogłaszamy kolejne postępowania przetargowe. Staramy się, żeby po stronie miasta nie było żadnych problemów. Zdarza się, że opóźnienia, dotyczące zazwyczaj krótkiego czasu, wynikają z powodów covidowych w podmiotach, które realizują przedsięwzięcia, ale są to wyjątkowe przypadki" - zaznaczył prezydent Płocka.

"Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi dla miasta Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej z "BBB+" do "A-". Równocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy Płocka "AA+(pol)". Perspektywa ratingów jest Stabilna" - podała agencja w komunikacie przekazanym w poniedziałek PAP.

Fitch Ratings zwrócił m.in. uwagę, że w ciągu ostatnich lat dochody Płocka "nieustannie rosły w tempie 8 proc. liczonym skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu dla dochodów operacyjnych w latach 2016-2020".

"W 2020r. wolne środki na rachunkach miasta (82 mln zł) wraz z dostępnym kredytem w rachunku bieżącym (limit 50 mln zł) znacznie przewyższały roczną obsługę zadłużenia (43 mln zł). Zadłużenie ogółem netto Płocka było stabilne i wynosiło średnio 470 mln zł, czyli 49 proc. dochodów operacyjnych w latach 2016-2025. W naszym scenariuszu ratingowym spodziewamy się, że zadłużenie ogółem netto wzrośnie do ok. 694 mln zł w 2025 r. w związku z inwestycjami, ale pozostanie poniżej 55 proc. dochodów operacyjnych w średnim okresie" - podała w analizie agencja Fitch Ratings.

Budżet Płocka na 2021 r. - zgodnie z uchwałą przyjętą w grudniu 2020 r. przez tamtejszych radnych - to blisko 1,2 mld zł, przy czym na inwestycje miasto chce przeznaczyć w tym czasie ponad 210 mln zł. Największym z realizowanych przedsięwzięć jest kontynuowana obecnie modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego, na którą wśród tegorocznych nakładów zapisano 87 mln zł.

