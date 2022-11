Prezydent podpisał nowelę ustawy o obszarach morskich

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o obszarach morskich – poinformowało w czwartek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Nowe przepisy mają m.in. uprościć procedury dla branży offshore, czyli dla morskiej energetyki wiatrowej.

Nowela ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej modyfikuje przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, a także pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Nowe przepisy wprowadzają m.in. zasadę, że wnioski i pisma w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym składa się i doręcza elektronicznie.

Nowela wskazuje też, że do badań archeologicznych w polskich obszarach morskich stosuje się przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a do badań związanych z bronią chemiczną, toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami - przepisy ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów. Uzupełnia także katalog organów opiniujących wnioski o pozwolenie na prowadzenie badań naukowych dotyczących żywych zasobów morza o ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl