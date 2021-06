Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

W komunikacie napisano, że podstawowym celem ustawy jest dostosowanie do zmiany przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814, zwanej dalej "Dyrektywą 2018/410".

Wskazano, że jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez tę dyrektywę jest powołanie do życia tzw. Funduszu Modernizacyjnego, którego działalność została zaplanowana na lata 2021-2030, a jego najważniejszym celem jest wsparcie redukcji gazów cieplarnianych. Napisano, że Fundusz powstał z myślą o państwach członkowskich, których PKB per capita było w 2013 r. niższe niż 60 proc. średniej UE. Korzystać z niego będzie dziesięć państw z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Środki Funduszu zostaną przeznaczone na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności. Założono, że z Funduszu nie mogą być finansowane obiekty wytwarzające energię przy wykorzystaniu stałych paliw kopalnych.

"Europejski Bank Inwestycyjny (...) zapewnia, aby uprawnienia do emisji były sprzedawane na aukcji na wspólnej platformie aukcyjnej, zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE i odpowiada za zarządzanie przychodami, alokację i przekazywanie ich państwom członkowskim będącym beneficjentami Funduszu" - napisano.

Wskazano, że Fundusz będzie zarządzany przez państwa członkowskie, czyli beneficjentów Funduszu, przy udziale EBI, który będzie brał udział w wyborze projektów.

Zaznaczono, że aby sfinansować inwestycję z Funduszu, państwo członkowskie będące beneficjentem musi przedstawić ją EBI i Komitetowi Inwestycyjnemu. EBI za każdym razem potwierdza, czy inwestycja, która znajduje się na liście obszarów priorytetowych Funduszu ma na celu: wspieranie inwestycji w wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; wspieranie inwestycji w magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych lub sieci przesyłu energii elektrycznej, oraz zwiększanie połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi UE; wspieranie, we współpracy z partnerami społecznymi, w regionach uzależnionych od stałych paliw kopalnych, sprawiedliwych przemian mających na celu ułatwienie pracownikom zmiany miejsca zatrudnienia oraz zdobywanie nowych i specjalistycznych umiejętności, wspieranie edukacji oraz inicjatyw zatrudnieniowych, a także nowych inicjatyw gospodarczych działających na zasadzie start up lub wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną, w tym w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów.

Napisano, że co najmniej 70 proc. środków finansowych z Funduszu ma być przeznaczone na inwestycje znajdujące się na liście obszarów priorytetowych, a maksymalnie 30 proc. na inwestycje spoza tej listy (zasada 70/30).

Wskazano, że mając na uwadze konieczność transpozycji przepisów wprowadza się zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Polegają one m.in. na: wprowadzeniu definicji "instalacji nowej", rozszerzeniu treści ustawy przez wskazanie trybu wzywania do uzupełniania braków we wniosku o przydział uprawnień do emisji, rezygnacji ze stałego cyklicznego obowiązku przeprowadzania analiz wydanych zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych, wprowadzeniu przepisów określających zasady funkcjonowania Krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego, w ramach którego środki uzyskane z Funduszu są przeznaczane na dofinansowanie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inwestycji mających na celu modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej.

Efektem wprowadzonych zmian będzie m.in. uzupełnienie braków transpozycyjnych w przepisach krajowych, wyeliminowanie z porządku krajowego przepisów odmiennie regulujących zagadnienia dotyczące zasad przydziału uprawnień do emisji, a które zostały uregulowane w bezpośrednio stosowanych rozporządzeniach unijnych, a także wyznaczenie ścieżki krajowej finansowania projektów inwestycyjnych ze środków Funduszu.

Napisano, że co do zasady ustawa ma wejść w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących: Krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego oraz dostosowania liczby uprawnień do emisji dla prowadzących instalację w okresie rozliczeniowym 2021-2030, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; dostosowania modułu Krajowej bazy do nowych wymogów (system raportowania przez prowadzących instalację w zakresie poziomów działalności i przedkładania sprawozdań z weryfikacji), które częściowo wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; prognoz zmian aktywności, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

